Verbují je k nevýhodné práci i nucené prostituci. Ukrajinci se stávají obětí podvodů

Příliv uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny budí nejen vlnu solidarity, ale přitahuje také podvodníky, kteří se na situaci snaží přiživit. Často jde přitom o Ukrajince, kteří v Česku delší dobu žijí a lákají své krajany na pololegální práci. Nebo o neseriózní pracovní agentury. Podle policie a neziskových organizací se objevily i případy zneužívání Ukrajinek jako sexuálních otrokyň.

"Když se zaregistrujete na úřadě v Česku, nebudete se moct vrátit do vlasti," slýchají Ukrajinci, kteří utíkají před válkou. Dezinformace spjaté s tím, co je po příchodu čeká, se šíří na internetu i přímo mezi uprchlíky. Ti hledají v Česku ubytování, práci či lékařské ošetření. Většinou neumí česky a mohou se tak snadno stát obětí podvodníků.

"Minulý víkend jsem jako dobrovolnice pomáhala na pražském hlavním nádraží. Jeden Ukrajinec odmítal registraci s tím, že se nechce stát uprchlíkem. Slyšel předtím, že po obdržení zvláštního víza nebude smět zpátky na Ukrajinu nebo v Česku pracovat," popsala jednu ze lží Olga Gheorghiev z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Zmíněný muž byl podle ní v kontaktu s agenturou, která mu slíbila pomoc s prací a ubytováním.

Do Česka už podle ministerstva vnitra přišlo z Ukrajiny kolem 300 tisíc uprchlíků, většinou žen a dětí. Do 30 dnů se musí registrovat v krajských asistenčních centrech a požádat o dočasnou ochranu. Dostanou zvláštní vízum a ubytování. Získat mohou také české zdravotní pojištění, informace o sociálních dávkách a o práci. Nejvíce se jich zaregistrovalo v Praze, zhruba 53 tisíc, nejméně ve Zlínském kraji. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) budou úřady uprchlíky rozdělovat do regionů, aby nezůstávali jen v nejvytíženějších krajích.

Před asistenčními centry se uprchlíky snaží verbovat i Ukrajinci žijící v Česku, slibují, že jim zajistí práci. "Funguje to skoro všude. Záleží, jak jsou policisté na místě šikovní při kontrole těchto podvodů," uvedl prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič. Jeho slova potvrdil i jeden z policistů u asistenčního střediska v pražském Kongresovém centru. Podvodníky, kteří se potulují kolem a osamělým Ukrajincům činí různé nabídky, je podle něj složité odhalit. Při kontrole obvykle tvrdí, že se šli jen projít kolem.

U asistenčních center i na nádražích, kam Ukrajinci z válečné zóny přijíždějí, bývají přes den stovky lidí. Je proto těžké poznat, kdo skutečně nabízí pomoc. "V Plzni se třeba objevil podvodník převlečený za tlumočníka," upozornil Burkovič.

Postřeh z terénu: "Agentury" začaly mezi uprchlíky šířit informaci, že když se zaregistrují v asistenčních centrech, tak se nebudou moci nikdy vrátit na Ukrajinu. Nutí je odmítnout asistenci, zdravotní pojištění za "jistotu" práce a ubytování, kde jim polovinu výdělku seberou. — Zuzana Schreiberová (@ZSchreiberova) March 16, 2022

Verbíři nabádají uprchlíky, aby se u nich nechali pololegálně zaměstnat, a odváděli jim někdy až polovinu výdělku. Policie už například vyšetřuje příklad ze Svitavska. "Pracovní agentura si tam přivezla uprchlíky přímo od hranic a bez evidence v asistenčním centru je ubytovávala a zaměstnávala načerno," uvedla Markéta Hronková, ředitelka nevládní organizace La Strada, která se zabývá bojem proti vykořisťování a obchodování s lidmi.

Další variantu popisuje Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha. "V Česku je asi 2300 agentur, které sepisují s lidmi pracovní smlouvu. Pro nepřetržitý provoz v továrnách či ve stavebnictví. Pochybná agentura jim to ani nepřeloží do ukrajinštiny, lidé pořádně neví, co podepisují," řekla.

Získané pracovníky pak agentury poskytují firmám, které díky tomu připravují stát o odvody ze zdravotního a sociálního pojištění. Pracovníci, kteří naletí, zase přijdou o výhody. Neseriózní agentury uzavřou s firmou, která poptává pracovníky, smlouvu o dílo. Následně pak s lidmi uzavřou dohodu o provedení práce, z níž se neplatí odvody, pokud výdělek nepřesáhne deset tisíc korun. Podle Burkoviče tím firma ušetří 34 procent platu, které by jinak poslala státu.

Existují navíc agentury, které na zprostředkování práce nemají licenci a lžou o možnostech i podmínkách práce v Česku. Pochybná zaměstnání ale podle Burkoviče poskytují i agentury s licencí.

Přes zmíněný případ ze Svitavska zatím Státní úřad inspekce práce nekalé zaměstnávání ukrajinských uprchlíků neeviduje. Ministerstvo práce a sociálních věcí přichystalo kampaň, která před nelegálními praktikami varuje. Letáky jsou například v krajských centrech pomoci uprchlíkům. "Pohybují se tam i inspektoři práce a na místě lidem radí. Jejich přítomnost působí i preventivně, může pomoci odradit nesolidní náboráře," řekl mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Inspekce práce se také chystá zahájit preventivní kontroly podmínek, za jakých uprchlíci do práce nastoupí. Zaměří se na dodržování pracovní doby, odměňování či diskriminaci.

Agentury "loví" i na Facebooku

Nepoctivé zprostředkování práce cizincům ve velkém pozoruje Schreiberová z Multikulturního centra už od roku 2017. "Agentury navíc často vznikají a zanikají, dochází k řetězení zaměstnavatelů, kdy není jasné, kdo za pracovníka nese odpovědnost. Pokud se něco stane, agentury se budou tvářit, že ony jen zprostředkovávají práci," vysvětlila.

Uchazeče podle ní agentury loví i na sociálních sítích. "Poradí člověku, ať o nic nežádá. Pak za něj nebudou platit zdravotní pojištění, nebo mu ho strhnou z platu. To, co by měl zadarmo, ho budou nutit platit komerčně," uvedla.

V případě uprchlíků z válčící Ukrajiny navíc hraje roli i další věc. Burkovič z Asociace pracovních agentur uvádí, že lidé snadněji naletí krajanovi, který mluví stejným jazykem. Takové praktiky jsou podle něj běžné v postsovětských zemích, mezi něž Ukrajina patří. V čele organizovaných skupin stojí místní šéf, který se o příchozí stará.

"Zajdete za ním, protože víte, že se ho můžete na cokoli zeptat. Rychleji za vás vyřídí třeba úřední věci, když máte problém, zajistí, aby úředník přimhouřil oči. Za to jste mu pak vděční a odvádíte desátky," popsal Burkovič zvyklosti známé už z počátku 20. století ze Spojených států. Tam se stejným způsobem chovali italští přistěhovalci a jejich místní bossové.

Verbují Ukrajinky na prostituci

Situace ukrajinských uprchlíků se však nesnaží využít jen agentury. Policie se zabývá i trestním oznámením o nucení žen k prostituci, uvedl policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

"Přímo na hranicích oslovují Ukrajinky muži, kteří jim nabízejí, že je za poplatek dopraví do Česka. Uprchlice se pak stávají obětí obchodníků s lidmi. Ti jim podají drogy, vytvoří u nich závislost a nutí je k prostituci. Víme o desítkách takových případů," potvrdila jeho slova koordinátorka Spolku na ochranu žen Zdeňka Pecharová pro HN.

Prosím, pomozte nám sdílet tyto informace a rady pro přicházející občany Ukrajiny 🙏🏻 Začínají se objevovat podvodníci, kteří se snaží využít jejich tíživé životní situace. Přitom stačí vědět jediné - služby poskytované Policií ČR jsou ZDARMA. pic.twitter.com/qwAGcC204M — Policie ČR (@PolicieCZ) March 11, 2022

Organizace Rozkoš bez rizika, která pomáhá sexuálním pracovnicím, upozorňuje, že situaci je potřeba pozorně sledovat. Zvlášť proto, že ženy přicházející z Ukrajiny jsou často samotné, unavené, bez peněz a ještě nerozumí česky.

"S migrační vlnou počítáme a máme kapacity s prchajícími ženami pracovat. Nedokážeme ale předvídat, jak se bude situace vyvíjet. Jsme v terénu, tiskneme materiály v ukrajinštině," uvedla Jana Kočová z Rozkoše bez rizika.

Jak kontakt vypadá, popsala koordinátorka organizace pro pomoc uprchlíkům Hana Nguyen. V Praze viděla dva muže oslovit osamělou mladou dívku, která jedla polévku. "Hned jsme to řešili. Pánové mi řekli, že pro ni mají ubytování a práci a že čekají na její kamarádku. Slečna je ale vůbec neznala. Mluvila trochu anglicky a byla sama," řekla.

Pokud se ženy prchající z Ukrajiny pro poskytování placených sexuálních služeb rozhodnou, mohou se na zmíněnou organizaci obrátit. "Sexbyznys má spoustu nástrah, které můžeme ženě vysvětlit," upozornila vedoucí terénního programu Ústeckého a Karlovarského kraje Karolína Hajská.