Venkovní výuku ministerstvo po kritice povolilo. Zatím jen na odlehlých místech

Ministerstvo školství změnilo své doporučení ze 30. dubna a povolilo, aby učitelé za dodržení podmínek mohli učit izolované skupiny i mimo areál školy. Proti předchozím pravidlům, která venkovní výuku zapovídala, vznikla petice s více než tisícovkou podpisů.

"Venkovní výuka mimo areál školy je možná (nikoliv jen v jeho blízkosti), bez přespání a v málo frekventovaných lokalitách, například i v odlehlejších místech městských lesoparků," píše ministerstvo v novém doporučení. Změnu zdůvodnilo hlavně zlepšením epidemiologické situace.

Pro školu, potažmo pedagogy, bude nyní povinné o výuce mimo školní areál vždy informovat rodiče dětí. Zároveň bude muset celá skupina dodržovat mimořádná opatření vlády, tedy nosit roušky a udržovat rozestupy.

"Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybují lidé a je tedy minimální riziko přenosu viru," uvádí se v nové metodice.

Omezení ale platí také v přesunech výukových skupin hromadnou dopravou. Měly by trvat nejdéle 30 minut a měl by při nich být minimalizován kontakt s jinými lidmi. Popřípadě mohou žáka na místo dopravit sami rodiče.

Plaga apeloval na zdravý rozum

Už před vydáním nové metodiky ministr školství Robert Plaga (za ANO) pro Aktuálně.cz řekl, že učitelé mohou vzít své žáky i mimo areál školy. "Musí u toho ale používat zdravý rozum," dodal. Reagoval tak na petici Lenky Kotkové, ředitelky ústavu Naše škola v Litni a zakladatelky Základní školy Radostná v Berouně, která měla už přes tisícovku podpisů.

"Pokud budeme mít děti po celou dobu výuky zavřené ve třídě a budeme je muset nutit disciplinovaně sedět dva metry od sebe (zvláště u menších žáčků), tak rodiče raději hledají cestu, jak děti do školy neposlat. Nedává jim to smysl a bojí se dopadů jak zdravotních, tak psychických. Prosíme tedy o doplnění možnosti výuky v přírodě na velkých otevřených prostranstvích, na loukách, v lesích. Je to ta nejpřirozenější věc a školy, které to umí zařídit, by neměly být zbytečně na svých možnostech limitovány," psala v petici.

Uvolnění podmínek vítá. "Venku se dá s dětmi dělat spousta věcí, ať už třeba číst, psát s destičkami, zpívat u ohně, učit se odhadovat vzdálenost, pozorovat přírodu nebo vytvářet obrazy z dostupných prostředků," říká Kotková. Málokdy podle svých slov učí frontálně, tedy tak, že by vykládala látku a děti si ji zapisovaly. Důraz klade na to, aby se žáci na objevování nových znalostí a dovedností podílely. Nejčastěji vyučuje na školní zahradě, občas ale děti bere i na výlety.