Vémolova svoboda je na spadnutí. Roli může sehrát „král Pařížské“ a mocný lobbista

Bojovníkovi Karlosu Vémolovi přistál na stůl scénář, který by ho dostal z vazební cely. Jeho blízcí přátelé totiž zvažují zaplacení kauce, která by obviněného zápasníka vrátila na svobodu. Jedním z lidí, kteří by mohli přispět nemalou částkou, je vlivný lobbista a podnikatel Ivo Rittig. Někdejší „král Pařížské“ roky otevřeně spolupracuje s Vémolou, po jeho zadržení mu veřejně vyjádřil podporu.
O možném zaplacení kauce poprvé promluvil novinář Ondřej Němec ze CNN Prima NEWS. Peníze by měli shromáždit Vémolovi blízcí přátelé. Pokud by kauce dostala zelenou, zápasník by se mohl dostat na svobodu v rámci týdnů, v lepším případě i dnů.
Národní protidrogová centrála (NPC) proti bojovníkovi zasáhla před Štědrým dnem, následně si ho odvezla v poutech. Nyní je Vémola jedním z pěti obviněných lidí. Klíčovým předpokladem pro kauci je, že se nepokusí o útěk nebo neovlivní svědky v případu distribuce drog.
Přátelé z Oktagonu
Kdo všechno chce za „Terminátora“ složit kauci, není zatím jasné. V zákulisí se nejčastěji skloňuje jméno vlivného a zároveň kontroverzního podnikatele Iva Rittiga. Ačkoliv se k tomuto kroku ještě veřejně nevyjádřil, podle zdrojů redakce Aktuálně.cz je velmi pravděpodobné, že přispěje svým dílem.
Rittiga pojí s Vémolou dlouholeté přátelství i veřejná podpora. „Král Pařížské ulice“, jak se mocnému lobbistovi někdy přezdívá, dohlíží na bojovníkovy obchodní záležitosti. Byl například klíčovou osobou při Vémolově přechodu z XFN do Oktagonu v roce 2019.
K bojovým sportům přičichl už v 90. letech a sám se dodnes označuje sportovním nadšencem. Na zápasech v rámci Oktagonu se objevuje takřka pravidelně. Často je ovšem i hostem Vémolových oslav, byl mu například na svatbě. I to podtrhuje určitou blízkost mezi lobbistou a bojovníkem.
Z boje se neutíká, vzkázal Rittig
Že stojí za Vémolou i nyní, daj Rittig najevo nedlouho po zásahu policistů z NPC. „Za dobu, co Karla znám, jsem nikdy nezaznamenal, že by se podílel na takových věcech, z kterých je obviněn. Má moji plnou důvěru a stojím při něm. Jdeme dál, čas ukáže. Z boje se neutíká,“ napsal po vánočních svátcích na Instagramu.
Ivo Rittig figuroval v několika korupčních kauzách, ale nikdy nebyl odsouzen, pomineme-li dvouletý trest za manko v samoobsluze, ve které v 80. letech působil jako vedoucí. Později naopak vedl se státem spor kvůli odškodnění.
Redakce Aktuálně.cz požádala Rittiga i Vémolova advokáta Vladimíra Rampulu o vyjádření ke kauci. Jakmile je obdrží, budou doplněna do tohoto článku.
