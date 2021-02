Velvyslancem v USA by po Kmoníčkovi mohl být Stašek. Hamáček o post v Kanadě nestojí

Na místo velvyslance ve Spojených státech by měl nejpozději koncem roku 2022 zamířit státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek. Vystřídá Hynka Kmoníčka. Uvedl to server Lidovky.cz s odkazem na diplomatické zdroje. Výměnu musí schválit prezident Miloš Zeman.

Nástup Staška na velvyslanecký post je plánován na konec příštího roku. Stašek by měl z pozice státního tajemníka pokrývat ještě české předsednictví v Evropské unii, které spadá do druhé poloviny příštího roku, píší Lidovky.cz.

Státním tajemníkem ministerstva zahraničí se Stašek stal v roce 2017. V minulosti byl velvyslancem v Egyptě a v Indii, kde také vystřídal Kmoníčka. Od roku 2015 působí v ústředí české diplomacie, kde nejprve vedl odbor ekonomické diplomacie, od roku 2016 pak působil jako náměstek ministra pro řízení ekonomicko-provozní sekce.

Osmapadesátiletý Kmoníček je velvyslancem v USA od března 2017, předtím byl čtyři roky ředitelem zahraničního odboru Hradu. Jde o zkušeného diplomata, byl v Austrálii, Asii i v OSN. Při nástupu na velvyslanecký post v USA jednal o návštěvě prezidenta Miloše Zemana u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Návštěva se nakonec nekonala. Trump pak v březnu 2019 přijal v Bílém domě premiéra Andreje Babiše (ANO).

Server Seznam Zprávy v úterý informoval o personální změně na velvyslanectví ve Finsku. Vláda podle serveru minulý týden schválila nominaci bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na místo velvyslance. S jeho vysláním ještě musí souhlasit prezident.

Podle serveru Lidovky.cz čeká nové vedení i ambasádu v Londýně, kam by se z postu stálé představitelky ČR při OSN v New Yorku měla na vládní návrh přesunout Marie Chatardová. S datem jejího přesunu se čeká až do doby, kdy se na její newyorský post najde nástupce.

V souvislosti s tím se skloňovalo i jméno ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který má ale zájem o ambasádu v kanadské Ottawě, napsal server. Hamáček to ale na Twitteru odmítl. "Nemám zájem ucházet se o post velvyslance v OSN, ani v Kanadě, ani nikde jinde," napsal.

