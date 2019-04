Velký úspěch českých egyptologů. Objevili hrobku záhadné královny Setibhor

Egyptologové z Česka objevili v jižní Sakkáře hrobku hodnostáře Chuyho, který žil na konci 5. dynastie na sklonku Staré říše. Objev hrobky vyzdvihuje význam vlády krále Džedkarea a období pozdní 5. dynastie. Dále expedice nalezla doklady o dosud neznámé královně z konce 5. dynastie. Královnino jméno Setibhor a její tituly jsou vytesány na sloupu z červené žuly, který se nachází v nově odkrytém vstupu do jejího pyramidového komplexu

Otázku, kdo byla majitelka tohoto neobvyklého památníku, který sousedí s pyramidovým komplexem krále 5. dynastie Džedkarea, se odborníci pokoušeli zodpovědět desítky let. Na svém webu o tom v úterý informoval Český egyptologický ústav.

Pyramidový komplex královny Setibhor patřil k prvním, jež byly v jižní Sakkáře postaveny na konci 5. egyptské dynastie, která vládla přibližně v letech 2435 až 2306 před naším letopočtem. Jde přitom o největší pyramidový komplex patřící královně z období celé Staré říše. Její zádušní chrám navíc zahrnoval architektonické prvky a součásti, jež byly tehdy vyhrazeny pouze panovníkům.

Velké rozměry pyramidového komplexu královny Setibhor a její titul královy manželky naznačují, že to mohla být právě ona, kdo svému muži, králi Džedkareovi, pomohla na egyptský trůn v závěru 5. dynastie. Džedkare se pak zřejmě snažil svou královnu uctít tím, že pro ni vybudoval veliký památník s mnoha neobvyklými rysy, včetně nově nalezeného sloupu s palmovou hlavicí z červené žuly - takové sloupy byly až dosud známy jen z komplexů panovníků, nikoli však královen Staré říše, uvedli egyptologové.

Chuyho hrobku expedice pod vedením Mohameda Megaheda, který je členem Českého egyptologického ústavu, odkryla během výzkumu a dokumentačních prací v oblasti jižní Sakkáry.

Nadzemní část hrobky obsahuje obětní místnost, jež byla kdysi zdobena reliéfy, z nich se dodnes dochoval jen spodní okraj. V severní stěně hrobky se otevírá vstup do podzemních prostor, jejichž plán je zjevně inspirován substrukturami královských pyramid 5. dynastie. Do podzemí vedla sestupná chodba, z níž se vstupovalo do vestibulu a krátkou chodbičkou v jeho jižní stěně dále do zdobené předsíně. Výzdoba severní a jižní strany předsíně zachycuje majitele sedícího u obětního stolu, zatímco východní stěnu pokrýval seznam obětin a západní stěna nesla motiv palácového průčelí.

Dvěma vstupy v západní stěně předsíně se vstupovalo do samotné pohřební komory, jež byla nezdobená. Odborníci tam objevili části Chuyho těla, jež nesly jasné známky mumifikace.

Expedice rovněž dokončila konsolidaci a restaurování podzemních prostor královy pyramidy. Archeologické práce v pyramidových komplexech krále Džedkarea a královny Setibhor a na přilehlém pohřebišti budou i nadále pokračovat a odborníci doufají v to, že se jim podaří objevit další doklady o konci 5. a počátku 6. dynastie egyptských králů.

Česká egyptologie má díky desítkám odborníků výbornou pověst. Zásluhu na tom mají především vědci z Československého, nyní Českého, egyptologického ústavu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterým se v Egyptě podařilo dosáhnout řady jedinečných objevů. K nejznámějším patří odkrytí nekropole v Abúsíru, objev šachtového hrobu "správce paláců a kněze předčitatele" Iufaa či odhalení hrobky kněze Inpunefera.