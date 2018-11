Velký protest proti Babišovi. 17. listopadu se konat neměl, kauza se synem to změnila

Momentálně patrně nejznámější protestní hnutí Milion chvilek původně na výročí 17. listopadu neplánovalo žádnou akci. V Praze jich podle nich bylo již beztak dost. Kauza kolem syna premiéra Andreje Babiše však jejich postoj změnila. Na Staroměstském náměstí pořádají velkou demonstraci, na které budou požadovat demisi předsedy vlády.

"Nechtěli jsme nic dělat, ale pod tíhou událostí a toho, co se stalo v pondělí, jsme řekli, že není možné se k tomu nevyjádřit a mlčet," říká předseda spolku Mikuláš Minář. A očekává, že na pochod z Hradčanského náměstí dorazí desetitisíce lidí.

Vzpomínkové akce k 17. listopadu každoročně přilákají do ulic metropole davy lidí a Minář očekává, že řada z nich se pak přidá i k protestu proti Babišovi. "Myslím si, že Staroměstské náměstí bude plné," odhaduje Minář.

Rozhodnutí na rychlo uspořádat další z mnoha akcí během svátečního dne vycházelo i ze zájmu občanů. Ti se po zveřejnění reportáže Seznam TV s výpovědí Andreje Babiše ml, ve které prohlásil, že ho spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo, na představitele Milionu chvilek obraceli s žádostí o uspořádání protestní akce.

"To, co se ve společnosti vzedmulo, bylo bezprecedentní a snese srovnání jenom s tím, co se dělo kolem Ondráčka, když byl jmenován šéfem komise pro kontrolu GIBS," dodává Minář.

Zdaleka nepůjde o jedinou demonstraci, která se 17. listopadu uskuteční. Na Hradčanském náměstí se předtím bude protestovat také proti prezidentu Miloši Zemanovi. Romové zde vyjádří nesouhlas s výroky, které na jejich adresu před časem pronesl. Mimochodem, Zeman ve výročí významného dne veřejně nevystoupí. "Pan prezident jako aktivní účastník sametové revoluce věnuje výročí tichou vzpomínku," vysvětluje jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Naposledy se na veřejnosti při této příležitosti objevil před třemi lety. Tehdy vystoupil na Albertově společně s protiislámským aktivistou Martinem Konvičkou, za což ho kritizovali i ministři tehdejší vlády Bohuslava Sobotky. Naopak studenti, se kterými jsou připomínky dnů 17. listopadu 1939 a 1989 na Albertově spjaty, na místo vpuštěni nebyli. Od té doby však akce zde - stejně jako letos - pořádají výhradně představitelé akademické obce.

Tisíce lidí se na Václavském náměstí šešly už ve čtvrtek večer. Požadovali demisi premiéra Andreje Babiše: