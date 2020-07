Neukáznění řidiči na D1 plní městské kasy. Za překročení 80 km/h padají tisíce pokut

Zuzana Zavadilová

I letos mají města a obce v okolí dálnice D1, kde probíhá oprava vozovky, jisté přivýdělky do rozpočtu. Celkem na šesti úsecích se měří, zda řidiči dodržují rychlost omezenou na 80 km/h. Pokud ne, rozesílají pokuty ve výši tisíc korun. Například Velkém Meziříčí na Vysočině takto letos pokutovalo už 21 tisíc řidičů.

Nohu z plynu by ale řidiči jedoucí z Prahy měli dát už na 21. kilometru, kde začíná oprava osmikilometrového úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi. "Od konce května, kdy jsme začali rychlost úsekově měřit, jsme vydali přes 1200 přestupků," uvedl pro Aktuálně.cz Michal Šillinger, vedoucí odboru dopravy v Říčanech, který úsek co do pokut spravuje.

Celkem letos dělníci rekonstruují 71 kilometrů dálnice D1 mezi Mirošovicemi nedaleko Prahy a Kývalkou poblíž Brna. Kde se rychlost měří, jsme už dříve informovali v přehledu Aktuálně.cz:

Na těchto místech probíhá takzvané úsekové měření. To znamená, že se tam neměří klasicky radarem, zda řidič nepřekročil maximální povolenou rychlost. Rozhodující je průměrná rychlost. Zaznamenán je průjezd vozu na začátku a na konci měřeného úseku. Je známa jeho vzdálenost a podle délky jízdy se přesně spočítá průměrná rychlost vozidla.

Pokud je vyšší než povolená, v případě zúžených opravovaných částí D1 jde o 80 km/h, řeší přestupek policie. Ta jej poté předá obci s rozšířenou působností, která od řidiče pokutu vybírá. Řidiči musí zaplatit tisíc korun.

Ve Velkém Meziříčí od začátku dubna, kdy se začalo úsekově měřit, zatím dali pokutu 21 000 řidičů. "Jedná se o dva úseky: Velké Meziříčí východ až Velké Meziříčí západ a pak mezi Velkým Beranovem a Měřínem směrem na Brno," upřesnil vedoucí odboru dopravy ve Velkém Meziříčí Jiří Pospíchal.

Město vybíralo pokuty už v předešlých letech. "Do této chvíle jsme díky přestupkům vybrali kolem 60 milionů korun. Peníze chceme investovat do dopravní infrastruktury, především do místních silnic," vysvětlil Pospíchal.

Méně nehod a plynulejší průjezd

Studie chování řidičů v uzavírkách na D1 ukázala, že po zahájení úsekového měření klesla průměrná rychlost o pět kilometrů v hodině. "Díky úsekovému měření se snižuje riziko vzniku nehod a průjezd dopravním omezením je plynulejší," uvedl vedoucí oddělení BESIP z ministerstva dopravy Tomáš Neřold. V uplynulých letech se počet přestupků jízdy nepřiměřenou rychlostí pohyboval kolem jednoho procenta ze všech, kteří daným úsekem projeli.

Podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého je nejčastější příčinou nehod v omezených úsecích nezvládnutí rychlé jízdy a náraz do dočasných svodidel, jímž se může provoz na hodiny zastavit. "Policie je v tomto ohledu s úsekovým měřením spokojená, protože dokáže v provozu zachytit velké množství těchto případů," dodal Zlý.

Přibude další radar u Humpolce

Dvě úseková měření čekají řidiče také u Humpolce. "Z dat získaných z prvních osmi dní vyplývá, že mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem máme 168 přestupků," řekl Jaroslav Barták z odboru dopravy v Humpolci. Malé číslo je to podle něj kvůli tomu, že se jedná o dlouhý patnáctikilometrový úsek.

"V části mezi Koberovicemi a Humpolcem se ještě úsekově neměří. Začne se však od příštího týdne. Ještě ale nevíme, zda to bude mezi Koberovicemi a Humpolcem samostatně, nebo zda navážeme na už měřený úsek," dodal pro Aktuálně.cz Barták.

Od května měří radary rychlost také na úseku Soutice-Loket na Benešovsku, kde byla jejich instalace kvůli koronavirové krizi opožděna. "Už v době nouzového stavu se měřilo. Přestupků však bylo méně, protože provoz byl menší," vysvětlil místostarosta města Vlašimi Karel Kroupa. Zatím na úseku na Benešovsku zaznamenali šest tisíc přestupků a vybrali osm set tisíc korun.

Před dvěma týdny se začalo úsekově měřit i na D1 u Průhonic, kde probíhá oprava vozovky, která ale není součástí celkové modernizace dálnice. Data o počtu přestupků překročení rychlosti by měla být známa v červenci nebo srpnu.