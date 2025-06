Soud zrušil osvobození Babiše a Nagyové, kauza Čapí hnízdo pokračuje

Proces se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem a europoslankyní Janou Nagyovou (za ANO) pokračuje. Pondělní rozsudek odvolacího senátu zrušil předchozí rozhodnutí soudů, které dospěly k tomu, že se trestný čin v kauze dotací na Čapí hnízdo nestal a vše vrátil k novému jednání. Ani jeden z politiků nebyl oznámení verdiktu přítomen.

Kauzou kolem padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo na Benešovsku se tak bude znovu zabývat Městský soud v Praze. Odvolací senát totiž zrušil rozsudek, kterým nižší soud loni v únoru osvobodil Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Nagyovou. Podle předsedkyně odvolacího senátu Evy Brázdilové dřívější rozhodnutí městského soudu nemohlo obstát. Čerstvý verdikt tedy rozhodnutí zrušil, aby soud první instance doplnil dokazování a komplexně vyhodnotil důkazy.

Odvolací soud se kauzou zabýval podruhé, i na podzim roku 2023 zprošťující rozsudek městského soudu zrušil. Soudkyně Brázdilová v pondělí uvedla, že i vůči druhému verdiktu městského soudu má výhrady. I když byl rozsudek zpracován svědomitě a pečlivě, nemohl podle soudkyně v odvolacím řízení obstát. S hodnocením důkazů městským soudem se odvolací senát podle Brázdilové často ztotožnil. Soudkyně uvedla, že i proto rozhodnutí o osvobození považuje za nepochopitelné.

Zrušení rozsudku a vrácení případu městského soudu požadoval v odvolání státní zástupce Mojmír Frček. Obhájci naopak žádali, aby odvolací senát rozhodnutí městského soudu potvrdil.

Babiš i Nagyová se z vyhlášení rozhodnutí omluvili, dopolední části pondělního jednání se zúčastnili. Babiš v závěrečném návrhu zopakoval, že je stíhaný kvůli svému vstupu do politiky. Cítí se nevinen, neexistují podle něj žádné důkazy o tom, že by spáchal trestný čin. Vinu v pondělí znovu odmítla i Nagyová.

"Je to politicky motivované trestní stíhání," začal svou řeč dopoledne Andrej Babiš. Dodal, že věří, že spravedlnost zvítězí. "Podle státního zástupce jsem měl před osmnácti lety udělat něco špatného," říká s tím, že mu nepřijde standardní, když vše vyplavalo na povrch, poté, co vstoupil do politiky. Kauzu si prý vymysleli politici a zatahují do ní prý i jeho rodinu. Tvrdí, že celé trestní stíhání je objednané. Během řeči živě gestikuloval a zvyšoval hlas. Několikrát zopakoval, že se necítí vinný.

Žalobce během své závěrečné řeči citoval dřívější rozhodnutí soudů a požádal soud o zrušení zprošťujícího rozsudku z dřívějších soudů. Babiš a Nagyová by podle něj měly být uznání vinnými.

Podle advokáta Jany Nagyové Josefa Bartončíka jde o nestandardní proces. Za nestandardní pak označil i postup žalobce. na jeho adresu zaznívala slova jako "školácké chyby" či "vytváří nějaké teze".

Nagyová pak zrekapitulovala své předešlé výpovědi i rozhodnutí soudů. Vinu odmítá. Zmínila i umělou inteligenci, která jí prý pomáhala při přípravě na závěrečnou řeč. "Já se omlouvám, ale opakujete věci, které jste už v minulosti řekla," musela ji po chvíli usměrňovat soudkyně.

Babišův advokát Eduard Bruna pak taktéž útočil na žalobce. Vytýká mu, že údajně nepracoval metodicky. Babišovi podle něj není dopřáváno právo na spravedlivý proces.

Oč v kauze jde

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Vyplacením dotace podle státního zástupce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun. Firma v roce 2018 spornou dotaci vrátila.

Europoslankyni viní žalobce z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše by podle něj soudy měly potrestat za pomoc k oběma trestným činům.