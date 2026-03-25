Armádní skupina kybernetického boje musela suspendovat jednoho ze svých příslušníků. Toho, který loni v září v podzemí brněnského klubu Alterna v opilosti vytáhl nůž a pořezal generála Romana Hyťhu. Kromě toho, že byl mladší voják zproštěn výkonu služby, za krvavý útok na blízkého kolegu Karla Řehky mu hrozí až deset let vězení.
Zatímco pořezanému generálovi Romanu Hyťhovi pár týdnů po loňském útoku expirovala bezpečnostní prověrka a kromě toho, že si z Brna přivezl rozpárané předloktí, musel opustit i své místo ve vedení generálního štábu, mladší útočník dál fungoval jako před 26. zářím 2025. Až do konce letošního února.
Nejdřív dozorující státní zástupce Arne Nekula oznámil, že vojáka obvinil: „Bylo zahájeno trestní stíhání útočníka s nožem jednak za samotné napadení poškozeného, a to nakonec po opatření všech znaleckých posudků, expertíz, vyjádření a dalších podkladů, pro zločin těžkého ublížení na zdraví.“
Příslušníkovi 92. skupiny kybernetického boje teď hrozí až deset roků vězení. Nejmírnější sazba mluví o 36 měsících.
„Neboť jednání se dopustil veřejně a na místě veřejnosti přístupném, jednak za jeho následné jednání spočívající po útěku z místa činu v řízení osobního motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost k této činnosti vlivem značného množství požitého alkoholu,“ vysvětlil dále Nekula v pátek 27. února 2026.
Pouze služební tarif
Na mladšího vojáka, jehož totožnost nechce velitelství informačních a kybernetických sil prozradit, se pak armádní velitelé zaměřili 9. března.
„V odpoledních hodinách obdržely příslušné orgány Armády ČR na základě zahájeného trestního stíhání podnět (…) k dočasnému zproštění výkonu služby vojáka, který je spojován s útokem na generála Hyťhu,“ popisuje Zdeňka Sobarňa Košvancová, mluvčí generálního štábu.
„Tedy voják byl dočasně zproštěn výkonu služby, neboť proti němu bylo zahájeno trestní stíhání,“ upřesnila ještě Košvancová kroky velitelů kybernetických sil.
A co konkrétně to pro obviněného příslušníka ozbrojených sil znamená? „Bude určen do dispozice do doby výsledku trestního řízení a v souladu se zákonem o vojácích z povolání mu bude náležet pouze služební tarif odpovídající hodnosti,“ odpovídá Košvancová. O jeho dalším osudu v armádě pak rozhodne výsledek trestního řízení.
Pořezaný generál vyrazil na drony
Stejně jako další bývalé či současné příslušníky 601. skupiny speciálních sil zastupuje i Romana Hyťhu před justicí původem znojemský právník Radek Ondruš. Ten už dříve prohlásil, že pořezaný generál bude po útočníkovi s nožem žádat odškodné.
„Výše nároku na náhradu škody, která je odvislá od odborných vyjádření a znaleckých posudků, je přímo úměrná i míře medializace celé věci,“ řekl Ondruš.
Co vlastně Roman Hyťha nyní dělá, není jasné. Už v listopadu loňského roku se musel z nejužšího vedení generálního štábu, kde měl na starosti zavádění dronů, přesunout do ministerského odboru pro válečné veterány. „Jelikož dotyčný nezastává vedoucí pozici, více se k interním personálním záležitostem nebudeme vyjadřovat,“ stroze informoval letos v lednu Karel Čapek, mluvčí resortu.
Nicméně jak zjistil deník Aktuálně.cz, v polovině března se Hyťha společně s Petrem Čepelkou, velitelem vzdušných sil, či Jiřím Protivou, šéfem podniku Lom Praha, v Moravských Budějovicích zúčastnil prezentace soukromých výrobců dronů. Obrana ani generální štáb Hyťhovu účast na průmyslovém dni Czech UAS Industry Day do vydání článku nevysvětlily.
