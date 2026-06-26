Vedro ve Sněmovně: Pirátky chtěly řešit klimatické dopady, ministr se šklebil

Poslankyně z klubu Pirátů dnes neprosadily návrhy, aby se Sněmovna zabývala připraveností státu na nynější vlnu veder a jeho komunikací. Upozorňovaly na to, že jde o zdravotní téma, protože horka ohrožují některé skupiny obyvatel. U části koalice vyvolalo jejich vystoupení veselí. Projednávání změn programu schůze dnes vyplnilo celkem zhruba dvě hodiny.
"Vlna veder je politické téma," řekla Irena Ferčíková Konečná (Piráti/Zelení), která chtěla, aby se poslanci projednali v souvislosti s očekávanými teplotami kolem 40 stupňů Celsia krizovou komunikací státu. Vlna veder podle ní představuje ohrožení zdraví milionů lidí a jde o krizovou situaci srovnatelnou se živelními katastrofami.
Ferčíková Konečná připomněla, jak předseda Motoristů Petr Macinka při nástupu do vlády ohlašoval, že klimatická krize skončila. "Kde udělali pánové od aut chybu?," tázala se.
Její vystoupení vyvolalo v sálu reakce, které zelená poslankyně zvolená za Piráty rovněž komentovala. "Vidím, že zejména části koalice je tahleta diskuse k smíchu," postěžovala si. "Pan ministr životního prostředí (Motorista Igor Červený) na mě dělá pošklebky," pokračovala ve svém popisu dění ve Sněmovně.
"V létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma, takže to je krize," reagoval na vystoupení Ferčíkové Konečné Macinka. Někteří lidé jsou podle něho přehřátí. "Strana zelených je přehřátá značně," řekl Macinka a ohledně rad k chování v horkých letních dnech odkazoval na sociální sítě ministerstva zdravotnictví.
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) zdůraznil, že bere lokálně teplé počasí velmi vážně, a doporučil, aby se lidé vyvarovali sportování. "Vaše zdraví tak vyhraje nad osobním rekordem," uvedl.
Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová řekla, že pokládá Macinkovo zlehčování tématu za skandální. "Je to téma veřejného zdraví," zdůraznila. Vláda by měla podle ní politicky přiznat, že vlny veder a další extrémní projevy počasí budou stále častější.
Rovněž Pirátka Eva Šrámková a Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení) žádaly sněmovní projednání připravenosti Česka na vlnu vedra, a také na dopady klimatické krize. "To není pozvánka k vodě, to je zdravotní riziko," upozornila Šrámková. Současná situace není podle Svárovské teplé počasí, ale zdravotní riziko a otázka veřejné bezpečnosti. "Toto je klimatická krize," zdůraznila.
Po hlasování o navržených změnách programu schůze se poslanci vrátili ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snazšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se Sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala.
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