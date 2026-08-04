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Vedro trhá rekordy. Morava zažila první čtyřicítku, Plzeň hlásí 41,5°C

ČTK

Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

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Ve středu budou teploty v Čechách o něco nižší. Morava a Slezsko se ale stále mohou dočkat teplot blížícím se na některých místech opět ke 40 stupňům Celsia, podotkli meteorologovéFoto: HN - Lukáš Bíba
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První čtyřicítku v historii měření zažila Morava. Zaznamenaly ji tři tamní stanice. Ve Strážnici na Hodonínsku bylo 40,9 stupně Celsia, v Třebíči 40,6 stupně a v Dyjákovicích na Znojemsku 40,1 stupně.

Ve středu budou teploty v Čechách o něco nižší. Morava a Slezsko se ale stále mohou dočkat teplot blížícím se na některých místech opět ke 40 stupňům Celsia, podotkli meteorologové.

Připravujeme podrobnosti…

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