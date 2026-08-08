Vedra se vrátí. V neděli a v pondělí teploty vystoupají nad 32 stupňů, ale ne všude

Po současném mírném ochlazení se v neděli vrátí do ČR tropické teploty, zejména v Polabí, Praze a na jihu Moravy budou maxima opět stoupat nad 32 stupňů. V pondělí to bude už na většině území Čech a v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji, plyne ze sobotních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V týdnu teploty v ČR přesahovaly i 40 stupňů Celsia, v porovnání s tím má být dnes minimálně o deset stupňů méně a také noc na dnešek nebyla podle meteorologů po dlouhé době tropická.
Podle ČHMÚ na všech jeho stanicích dnes k ránu klesla teplota vzduchu pod 20 stupňů. „Většinou jsme naměřili minima mezi 16 a 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech bylo dokonce až osm stupňů, naopak na jižní a střední Moravě kolem 17 stupňů,“ uvedli na facebooku a doplnili, že nejchladněji bylo na šumavské stanici Kvilda-Perla, kde teploměr ukázal minus 1,1 stupně.
Dnešní maxima meteorologové očekávají většinou od 26 do 30 stupňů, přičemž na severu a severovýchodě bude kolem 24 stupňů a na horách ještě méně. V neděli už budou teploty s výjimkou severu a severovýchodu znovu šplhat na 29 až 33 stupňů, případně 34 stupňů. V pondělí bude ještě o zhruba dva až tři stupně tepleji. V dalších dnech by se podle meteorologů mělo přechodně ochladit.
S ohledem na pokračující sucho dál zůstává pro většinu Česka v platnosti upozornění před rizikem vzniku s šíření požárů.
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