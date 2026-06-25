Vedoucím delegace na summit NATO budu já, vzkázal vládě Pavel

Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. České televizi a Českému rozhlasu to dnes řekl prezident Petr Pavel.
Předseda Motoristů Petr Macinka ovšem ve středu prohlásil, že v čele delegace na summit NATO bude premiér Andrej Babiš (ANO) a Pavel podle něj dokonce ani nebude na neformální večeři před jednáním NATO, protože pozvánka přišla jmenovitě premiérovi.
„O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident. Ne vláda, ne ministr zahraničí,“ podotkl k tomu Pavel pro ČT a ČRo.
Vláda v pondělí Pavla do delegace nezařadila. Prezident podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením kabinetu uložil, aby prezidentovu účast na jednání aliance zajistil.
Ministerstvo zahraničí uvedlo, že dnes Pavla do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře doplní.
Prezident středeční rozhodnutí Ústavního soudu přivítal. „Vítám, že Ústavní soud vydal předběžné opatření, které reflektuje dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování země na summitu NATO. Opatření také garantuje, že účast na jednání bude řádně připravena a administrativně zvládnutá,“ napsal na síti X Pavel.
Zároveň zdůraznil, že si uvědomuje, že nejde o konečné rozhodnutí ve sporu. Podle svých slov proto vyčká na další postup Ústavního soudu, který bude teprve rozhodovat o samotné kompetenční žalobě a rozsahu pravomocí prezidenta a vlády při zastupování státu navenek.
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