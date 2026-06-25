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Domácí

Vedoucím delegace na summit NATO budu já, vzkázal vládě Pavel

ČTK,Domácí

Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. České televizi a Českému rozhlasu to dnes řekl prezident Petr Pavel.

ČR-historie-válka-pietní-Ležáky-FASTPIX
Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením kabinetu uložil, aby prezidentovu účast na jednání aliance zajistil.Foto: ČTK – Taneček David
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Předseda Motoristů Petr Macinka ovšem ve středu prohlásil, že v čele delegace na summit NATO bude premiér Andrej Babiš (ANO) a Pavel podle něj dokonce ani nebude na neformální večeři před jednáním NATO, protože pozvánka přišla jmenovitě premiérovi.

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„O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident. Ne vláda, ne ministr zahraničí,“ podotkl k tomu Pavel pro ČT a ČRo.

Vláda v pondělí Pavla do delegace nezařadila. Prezident podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením kabinetu uložil, aby prezidentovu účast na jednání aliance zajistil.

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Ministerstvo zahraničí uvedlo, že dnes Pavla do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře doplní.

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Prezident středeční rozhodnutí Ústavního soudu přivítal. „Vítám, že Ústavní soud vydal předběžné opatření, které reflektuje dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování země na summitu NATO. Opatření také garantuje, že účast na jednání bude řádně připravena a administrativně zvládnutá,“ napsal na síti X Pavel. 

Zároveň zdůraznil, že si uvědomuje, že nejde o konečné rozhodnutí ve sporu. Podle svých slov proto vyčká na další postup Ústavního soudu, který bude teprve rozhodovat o samotné kompetenční žalobě a rozsahu pravomocí prezidenta a vlády při zastupování státu navenek.

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