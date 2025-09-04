Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Podle webu Blesk.cz, který minulý týden na případ upozornil, si Komárek při pádu poranil hlavu.
"S velikou lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí váženého kolegy Karla Komárka, který během své kariéry na ministerstvu zahraničních věcí zastupoval české zájmy především v rámci multilaterální diplomacie. Svými bohatými zkušenostmi následně výrazně přispěl i k budování vztahů mezi Českou republikou a subsaharskou Afrikou, a to jak v ústředí, tak během svého vyslání v regionu," uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu).
V čele české ambasády v Kinshase byl Komárek jako chargé d'affaires od října 2023. V minulosti působil na Stálé delegaci ČR při UNESCO v Paříži, dvakrát byl vyslán na Stálou misi při OSN v New Yorku. Na ministerstvu zahraničí dříve vedl oddělení konvenčních zbraní v rámci odboru OSN, byl též koordinátorem pro Radu pro lidská práva a vedoucím tajemníkem Sekretariátu České komise pro UNESCO.