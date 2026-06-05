Vedení sněmovny je konečně kompletní. Urbanová ze STAN napodruhé uspěla

Poslanci zvolili nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou (34) místopředsedkyní Sněmovny. Pětičlenné vedení dolní parlamentní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou (SPD) je tak po dnešku kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Hnutí STAN ji navrhlo místo svého předsedy a někdejšího ministra vnitra Víta Rakušana, který v minulosti čtyřikrát neuspěl.
Ke zvolení bylo v dnešním druhém kole tajné volby nutných 87 hlasů. Urbanová jich obdržela 126. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). V prvním kole voleb koncem května Urbanovou volilo 70 poslanců a ke zvolení jí chybělo 15 hlasů.
Urbanová jako nová místopředsedkyně Sněmovny poděkovala za dodržení dohod poslaneckých frakcí, které umožnilo její zvolení. Slíbila moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí Sněmovny, i když u řečnického pultíku zůstane opoziční političkou.
"Vnímám to jako konečně dodržení dohod, které tady padly na začátku volebního období," řekla po volbě Urbanová novinářům. Dodala, že ze strany Starostů šlo o konstruktivní krok, kdy Rakušan odstoupil z volby a klub pak navrhl ji. Očekává, že řídit schůzi může už v příštím týdnu, kdy se plánují hned dvě mimořádné schůze. "Musím přiznat, že 126 hlasů mě poměrně překvapilo, považuji to za velmi silný mandát," dodala.
"Z mého pohledu je docela zajímavá i zpráva, že ve vedení Poslanecké sněmovny poprvé usedne člověk, který je narozen až po sametové revoluci, což mi říkal až Vít Rakušan. A já si myslím, že můžu být hlasem i své generace," řekla.
Doposud neobsazená pozice čtvrtého místopředsedy Sněmovny patřila podle dřívějších koaličních dohod hnutí STAN. Rakušan zprvu nemohl kandidovat, protože byl stále členem vlády. Následně neuspěl v žádném ze dvou kol dvojice tajných voleb. Bývalý ministr vnitra narážel u poslanců koaličních ANO, SPD a Motoristů zejména kvůli údajnému propojení s korupční kauzou Dozimetr.
Urbanová doplnila trojici místopředsedů Sněmovny Patrika Nachera (ANO), Jiřího Bartáka (Motoristé) a Jana Skopečka (ODS). Nachera a Bartáka poslanci zvolili v prvním kole listopadové volby, Skopečka v kole druhém.
V minulém volebním období narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO na místopředsedu Sněmovny Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něj Karla Havlíčka, jehož Sněmovna zvolila v únoru 2022. V předminulém období poslanci zvolili kandidáta ODS Petra Fialu místopředsedou Sněmovny na třetí pokus.
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