Vedení Prahy schválilo smlouvu s Českými drahami za 165,17 miliard korun

Vedení Prahy souhlasilo s uzavřením třicetileté smlouvy s Českými drahami (ČD) za 165,17 miliardy korun na provoz příměstských vlaků od roku 2030. Kontrakt v pondělí na základě výsledků tendru schválili radní města, ještě o něm v pondělí budou hlasovat zastupitelé Středočeského kraje, který byl hlavním zadavatelem zakázky.
ČD na linkách vlaky provozují i nyní, v tendru porazily firmu RegioJet, která nabídla cenu 183,65 miliardy korun. Vítězný dopravce bude na tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických vlaků, součástí zakázky je i jejich pořízení.
Nové vlaky s kapacitou nejméně 380 míst k sezení označované jako EMU 400 budou jezdit na páteřních linkách mezi metropolí a regionem a také na nyní modernizované trati do Kladna.
Prvních 60 až 66 jednotek má být nasazeno na linkách do Českého Brodu a Berouna, do Kladna a na letiště či do Kolína a Kutné Hory. Další jsou v plánu v závislosti na rozšiřování železniční trati, například na dokončení modernizace tratě mezi Veleslavínem a Masarykovým nádražím nebo výstavbě nové trati do Mladé Boleslavi. Celkem bude moci dopravce pořídit dalších až 67 vlaků.
Hlavním zadavatelem tendru je Středočeský kraj, vedlejším Praha. Kraj i hlavní město se budou na financování podílet rovným dílem.
Spolek Fair Rail nedávno vyzval v dopise kraj a hlavní město, aby před hlasováním o smlouvě požadovaly vysvětlení některých sporných bodů. Podle spolku by je měla zajímat finální nabídka, která je vyšší o 23 miliard proti předpokladu, nebo počet rezervních souprav.
Rovněž by podle spolku měli vyčkat na výsledek řízení antimonopolního úřadu (ÚOHS) ohledně dodavatele vlaků. Tím je Škoda Group s cenou 36,39 miliardy korun, jejíž výběr u ÚOHS napadla společnost Stadler, která nabídla cenu 38,66 miliardy. Dokud řízení pravomocně neskončí, ČD nemohou s vítězem uzavřít smlouvu na dodávku vlaků.
Mohlo by vás také zajímat: Jak Babiš otočil ve sporu s prezidentem. A Okamura s Macinkou při rozhazování peněz
Nová sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera poslední
Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý herec, který v populárním souboru začínal v roce 1967 jako oponář a později se vypracoval až k hlavním rolím, to řekl v rozhovoru ČTK. Jako důvod uvedl zdravotní a s tím související psychické problémy.
Ve Francii padl zářijový teplotní rekord, teploměry naměřily 40,3 stupně
Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, informovala v pondělí francouzská meteorologická agentura Météo-France. Ve městě Lavaur v jihofrancouzském departementu Tarn naměřili 40,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord činil 40,2 stupně a byl zaznamenán 12. září 2022 v Pissosu v departementu Landes, dodala agentura AFP.
Proč nevzlétáme? Jediný přeživší popsal peklo u Jaroslavle, zemřeli v něm i tři Češi
Od tragédie, při které u ruské Jaroslavle zahynulo prakticky celé hokejové mužstvo Lokomotivu včetně tří Čechů, uplynulo právě dnes přesně patnáct let. Jediný přeživší o události promluvil jen párkrát.
ŽIVĚ Rusko varuje před americkými raketami v Evropě. Mohou zničit podmínky pro jednání, tvrdí
V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo v pondělí podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě včetně Norska by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání.
První čínská automobilka si koupila jméno hokejového klubu. Míří rovnou do české extraligy
Čínská automobilka BYD si v Evropě buduje jméno nejen elektromobily, ale také prostřednictvím sportu. Sponzoruje Manchester City, Inter Milán, Paris Saint-Germain nebo mistrovství Evropy ve fotbale. České zastoupení nezůstává pozadu a míří do hokeje – a rovnou si koupilo místo v názvu českého extraligového klubu. Z Energie Karlovy Vary se na dvě sezony stává BYD Energie Karlovy Vary.