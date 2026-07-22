Vedení ODS může sáhnout k razantnímu kroku, problémového exstarostu chce vyloučit

Stranický příběh kontroverzního exstarosty za ODS Filipa Dvořáka, který je ve straně už téměř od jejího založení, se patrně dnešním dnem uzavře. Alespoň pokud jde o jeho kariéru v ODS, která měla své vrcholy i pády. Ten nejhlubší nastane pravděpodobně ve středu odpoledne, kdy právě kvůli němu mimořádně jedná výkonná rada ODS. Na pořadu je návrh na jeho vyloučení.
Když Aktuálně.cz v dubnu zachytilo začátek předvolební kampaně tehdy ještě kandidáta ODS na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, nebylo možné přehlédnout, že kandiduje právě za tuto stranu. Dvořák i další kandidáti měli na sobě oblečení s logem ODS, které nechybělo ani na různých předvolebních cedulích.
Tomu všemu asistovali při zahájení kampaně tři starostové ODS z některých pražských městských částí, konkrétně šlo o Jakuba Stárka, Ondřeje Grose a Lukáše Herolda – tedy politiky, kteří letos v říjnu svá křesla obhajují. „Jsme tady i proto, abychom ukázali, že do těchto voleb vstupujeme jednotně,“ zdůrazňoval například Stárek, podle něhož byl Dvořák skvělým kandidátem.
Jenže dnes je všechno jinak. V tuto chvíli vedení ODS pracuje na tom, aby strana neměla s Dvořákem nic společného a voliči pokud možno zapomněli, že kdy vůbec Dvořák v této straně byl. Stačil k tomu článek Seznam Zpráv, které upozornily na začátku července na podezřelý původ Dvořákova majetku, čímž navázaly na články Hospodářských novin z roku 2011. Jmění jeho otce, které po jeho úmrtí v dědictví získal, vyvolávalo otázky už tehdy.
Zatímco před patnácti lety Dvořákovi členství v ODS zůstalo, teď se s ním zřejmě bude muset rozloučit. Dva důvěryhodné a na sobě nezávislé zdroje Aktuálně.cz sdělily, že výkonná rada chce dnes Dvořáka ze strany vyloučit.
„Je to jediné možné řešení. Samozřejmě až samotné jednání ukáže, zda k tomu skutečně dojde, ale členové budou mít před sebou návrh na ukončení jeho členství,“ řekl zdroj, který má blízko k předsedovi strany Martinu Kupkovi.
Jiný člen ODS, který má přehled o dění v pražské ODS, uvedl, že vyloučení je patrně nejpravděpodobnějším řešením nastalé situace. „Je to na členech výkonné rady,“ řekl.
V hlavní roli útoků je Kupka, stěžuje si Dvořák
Dvořákovým největším problémem je to, že dosud nejen veřejnosti, ale ani vedení ODS nevysvětlil, jak se dostal k majetku v řádech stovek milionů korun. Dvořák tvrdí, stejně jako v roce 2011, že jeho bohatství pochází především z dědictví po otci. Kupkovi a dalším ale toto „vysvětlení“ nestačí. Chtěli podrobnější informace o tom, jak se jeho otec, celoživotně pracující jako lékař, k takovému jmění dostal.
Dvořák na výzvu vedení sice nebude kandidovat na Praze 1 za ODS, ale podle několika informací zvažuje vlastní kandidátku, čímž by šel prakticky proti ODS, která v centru Prahy vytvoří kandidátku bez něj.
Jak by výkonná rada Dvořákovo vyloučení ze strany odůvodnila, zatím není jasné, ale podle Stanov ODS má na něco takového právo. V bodě 3 h je naspáno, že výkonná rada rozhoduje o zrušení členství podle ustanovení 3.7 písm. f) stanov. A v něm doslova stojí, že ke zrušení členství může dojít: „Místním sněmem nebo výkonnou radou z důvodu závažného porušení povinností stanovených v ust. 3.14 stanov nebo z důvodu pravomocného odsouzení člena pro úmyslný trestný čin.“
To ale ještě není všechno. Stanovy jsou tak detailní, že v bodě 14 jsou formulovány povinnosti člena ODS mimo jiné takto: „Člen ODS musí jednat a vystupovat způsobem, který nepoškozuje dobré jméno strany nebo není v rozporu s hlavními cíli strany uvedenými v ust. 2.1 stanov“.
Toto by na samotného Dvořáka sedělo nejvíce, protože kromě toho, že svou pověstí poškozuje ODS, zároveň na vedení strany ostře útočí. „V hlavní roli (útoků proti Dvořákovi – pozn. redakce) je předseda ODS Martin Kupka, který o mně nejprve do médií tvrdil, že jsem nic nevysvětlil, i když jsem mu vysvětlení zaslal. Následně jsem na jednání předsednictva po pár vteřinách zjistil, že poslední, o co stojí, jsou fakta a vysvětlení. Měl jasno dopředu,“ prohlásil tento týden Dvořák, který zároveň napsal, že Kupkovi asi vadí, že byl Dvořák v posledních letech k řadě kroků ODS kritický.
Něco takového nicméně Kupka rezolutně odmítá a hájí se tím, že jediným motivem jeho kritiky Dvořáka je to, že podle vedení ODS vážně poškozuje pověst strany. Poukazuje také na to, že Dvořák se držel při vysvětlování svého majetku obecných informací, aniž by šel do podrobností.
Jednáním výkonné rady ale celá kauza nekončí. Kupka se svými spolustraníky budou muset najít na kandidátku ODS v Praze 1 lidi, kteří nejsou s Dvořákem spojeni. Důvěryhodný zdroj z této části Prahy ale Aktuálně.cz upozornil, že někteří další členové ODS z Prahy 1 i někteří členové vedení této městské části jednají podle Dvořákových instrukcí.
„Jeho postavení je tady mimořádně silné už řadu let. Je to jako chobotnice, kterou není vůbec jednoduché připravit o všechna chapadla,“ sdělil tento zdroj, který si přál zůstat nejmenovaný z obav před jeho pomstou. „On má obrovský vliv na politická rozhodnutí radnice i na to, jak který podnikatel bude či nebude moci v centru Prahy podnikat,“ dodal.
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