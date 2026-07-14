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Domácí

Vedení ODS Dvořáka na kandidátce nechce, doufá, že odejde sám

ČTK

Vedení ODS bude postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a stále doufá v to, že se k tomu tak politik sám postaví. Novinářům to v úterý řekl předseda občanských demokratů Marin Kupka. Každý kandidát podle něj musí rychle a jasně rozptýlit pochyby kolem majetkových poměrů, což se podle Kupky v případě pražského politika nestalo.

Praha, 21.05.2026 Rozstřel iDNES.cz, Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR mod. a píše Elen Černá / vydá EKONOMIKA
Dvořák po pondělním jednání uvedl, že kolegy z Prahy 1 přesvědčila jeho více než hodinová řeč. Odmítl tvrzení, že je spojenec lobbisty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Tvrdí, že byl naopak jejich oponent. (Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR) Foto: Profimedia – PETR TOPIČ / MFDNES + LN / Profimedia
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Server Seznam Zprávy upozornil na to, že Dvořák zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Oblastní rada ODS Prahy 1 se v pondělí večer za Dvořáka postavila, i nadále ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. V úterý se kvůli kauze sejde předsednictvo ODS, rozhodující slovo má mít výkonná rada strany.

Jednání oblastní rady ODS Prahy 1 se v pondělí účastnilo osm členů, sedm hlasovalo pro to, aby zůstal v čele kandidátky. Dvořák se zdržel. V pátek ho k rezignaci vyzvalo vedení ODS. „Respektujeme to, co říká oblast Praha 1, ale pokládáme za velmi důležité, aby dobré jméno Občanské demokratické strany před volbami takové nevysvětlování prostě neohrožovalo,“ uvedl Kupka.

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Dvořák po pondělním jednání uvedl, že kolegy z Prahy 1 přesvědčila jeho více než hodinová řeč. Odmítl tvrzení, že je spojenec lobbisty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Tvrdí, že byl naopak jejich oponent. Uvedl, že na výzvy vedení ODS bude i nadále reagovat podle pravidel ODS. Kupka v pondělí na sociálních sítích poznamenal, že očekával od Dvořáka větší míru sebereflexe.

K odchodu z kandidátky ODS vyzval Dvořáka minulý týden nejen Kupka, ale i první místopředseda Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Dvořák výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku.

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Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec pracoval jako lékař-porodník.

Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Mezi lety 1994 a 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starosta Prahy 1. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

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Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Odůvodnění znělo tak, že Dvořák či bývalý starosta Jan Bürgermeister jsou spojováni s řadou kauz, a navíc jejich vzájemná rivalita rozdělila buňku na dva nesmiřitelné tábory. Dvořák nicméně členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Dlouhodobě působí také v jednotce a sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.

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