Vedení KSČM: Opatření se dají vyhlásit i bez nouzového stavu, prodlužení nepodpoříme

Širší vedení KSČM nepodporuje další prodloužení nouzového stavu v Česku kvůli covidu-19. Sdělila to mluvčí strany Helena Grofová. Podle informací z jednání byl postoj lídrů KSČM při pátečním zasedání výkonného výboru jednoznačný. Komunisté se shodli na tom, že nutná opatření proti šíření epidemie může kabinet vyhlásit i bez toho, aby nouzový stav nadále trval.

Nouzový stav aktuálně platí od 5. října zatím do 14. února. Žádost o jeho další prodloužení by měla vláda projednat v pondělí a sněmovna posoudit ve čtvrtek odpoledne. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes varoval před tím, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček před jednáním řekl, že širšímu vedení doporučí, aby prodloužení nouzového stavu nepodpořilo. Opatření jsou podle zástupce KSČM v Ústředním krizovém štábu zbytečná a k ničemu nevedou. Podle poslance Jiřího Dolejše lze bez nouzového stavu zařídit i další nasazení vojáků v nemocnicích, kvůli kterému v minulosti KSČM žádost vlády podpořila. Týká se to podle něj i dalších opatření, která kabinet nouzovým stavem zaštiťuje, míní.