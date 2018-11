Vedení ČSSD vybralo lídra pro eurovolby, kandidátku by měl táhnout europoslanec Poc

před 1 hodinou

Lídrem ČSSD do květnových eurovoleb by se měl stát jejich současný poslanec Evropského parlament Pavel Poc. Deníku Aktuálně.cz to řekl předseda strany Jan Hamáček. Návrh stranického grémia bude příští týden schvalovat předsednictvo a ústřední výbor strany.

"Včera jsme s kolegy i přes italský lobbing námitkou stopli použití dichromanu sodného (karcinogen, mutagen, toxický pro reprodukci) pro barvení oblečení. Řada firem jako H&M jej dávno přestala používat. Nebudeme přeci nosit toxické oblečení," propagoval v pátek na Twitteru svou práci v europarlamentu Poc. Aktuálně je v Bruselu místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Na sociálních sítích patří v informování o své práci mezi nejaktivnější české europoslance. A v příštích týdnech lze čekat, že svou komunikaci ještě zintenzivní. Vedení sociální demokracie ho chce totiž nominovat lídrem kandidátky do voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok v květnu. "Grémium se shodlo na tom, že by kandidátku sociální demokracie do voleb do Evropského parlamentu měl vést europoslanec Pavel Ploc. Návrh bude schvalovat příští týden v sobotu v Hradci Králové širší vedení sociální demokracie, později ústřední výkonný výbor," řekl Aktuálně.cz Hamáček. Na druhém místě kandidátky chce ČSSD další současnou europoslankyni Olgu Sehnalovou. "Jde o vyváženou kandidátku," řekl novinářům předseda ČSSD Jan Hamáček. V ENVI jsme vyhráli boj o transparentnost schvalování pesticidů, GMOs, barviv a dalších látek. Přes odpor EPP jsme prosadili včasné zveřejňování dat zaslaných průmyslem, což umožní jejich verifikaci a omezí případy kupování studií 🔜větší bezpečnost potravin! #MonsantoPapers #GFL pic.twitter.com/097ZNRSWt1 — Pavel Poc (@pavelpoc) November 27, 2018 Sám Pavel Poc, který do ČSSD podle svého webu vstoupil v roce 1997, se pokusí vybojovat už své třetí funkční období v europarlamentu, poprvé byl zvolen v roce 2009. Znovu funkci obhájil ze třetího místa kandidátky v roce 2014, kdy se mohl během kampaně pyšnit výsledky analýzy think-tanku Evropské hodnoty, podle které měl nejlepší docházku ze všech českých europoslanců. Poc nebude mít jednoduchý úkol - pokusí se zlomit dosavadní ne zrovna přesvědčivé výsledky ČSSD v posledních volbách. Kdyby se mu stranu podařilo dovést k výsledku, jaký inkasovala v evropských volbách před čtyřmi lety, byl by to nepochybně úspěch. V roce 2014 skončila ČSSD v eurovolbách se ziskem více než 14 procent třetí za ANO a TOP 09 a STAN . Vystudovaný biolog se původně věnoval hormonální regulaci chování hmyzu a v etologické laboratoři Fyziologického ústavu ČSAV i podvědomému vnímání u zvířat. V letech 1993 až 1998 pracoval Poc jako vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Mariánských Lázních. Zabýval se zde mimo jiné regulací invazních rostlin a zpracoval metodiku likvidace bolševníku velkolepého.