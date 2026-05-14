Přeskočit na obsah
Benative
14. 5. Bonifác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vědci testovali klíšťata, infikovaných jich byla téměř polovina. Už dávno nejsou jen v lese

ČTK

Některou z bakterií bylo infikováno 44 procent klíšťat, která vědci testovali v projektu Klíšťata ve městě, čtvrtina boreliózou. Za tři roky jich bylo více než 7800, celkově jich nasbírali přes 12 tisíc.

klíště
klíštěFoto: Shutterstock
Reklama

V tiskové zprávě to uvedl vedoucí projektu Václav Hönig z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Loni se podle statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Česku nakazilo přes 11 tisíc lidí lymskou boreliózou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Klíšťata může do projektu hlásit i veřejnost.

„Klíšťata ve městech jsou prokazatelně dvojnásobně infikovanější než ve 150 lesních lokalitách po celém Česku, kde sbíráme a testujeme klíšťata posledních pět let,“ uvedla Kateřina Kybicová ze zdravotního ústavu.

Související

Veřejnost může od loňska hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace, kterou provozuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. „Celkově bylo uživateli nahlášeno téměř 900 klíšťat a do hlášení se zaregistrovalo přes 370 uživatelů, další pak reportovali klíšťata anonymně,“ uvedl Pavel Švec z univerzity.

Zároveň může podle něj aplikace sloužit jako deník pro záznamy přisátého klíštěte pro případ budoucích zdravotních potíží.

Reklama
Reklama

Navzdory všeobecné představě, že se lidé nejčastěji nakazí v lese, hlášení podle Švece ukázala, že více než 30 procent hlášených klíšťat pocházelo ze soukromých zahrad a dalších téměř deset procent z chat a chalup.

Autoři aplikace žádají, aby se lidé do mapování aktivity klíšťat zapojili i v letošním roce. „Občanská věda, je dobrým způsobem, jak zapojit veřejnost do vědeckých projektů napříč obory, a spojit tak edukaci veřejnosti se sběrem dat, která by jinak byla nedostupná,“ dodal Švec.

Podívejte se na první díl nového seriálu "Doktore, poraďte!" Šéf praktiků Petr Šonka v něm názorně ukáže, jak správně odstranit klíště. | Video: Veronika Rodriguez
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama