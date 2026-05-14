Vědci testovali klíšťata, infikovaných jich byla téměř polovina. Už dávno nejsou jen v lese

Některou z bakterií bylo infikováno 44 procent klíšťat, která vědci testovali v projektu Klíšťata ve městě, čtvrtina boreliózou. Za tři roky jich bylo více než 7800, celkově jich nasbírali přes 12 tisíc.
V tiskové zprávě to uvedl vedoucí projektu Václav Hönig z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Loni se podle statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Česku nakazilo přes 11 tisíc lidí lymskou boreliózou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Klíšťata může do projektu hlásit i veřejnost.
„Klíšťata ve městech jsou prokazatelně dvojnásobně infikovanější než ve 150 lesních lokalitách po celém Česku, kde sbíráme a testujeme klíšťata posledních pět let,“ uvedla Kateřina Kybicová ze zdravotního ústavu.
Veřejnost může od loňska hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace, kterou provozuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. „Celkově bylo uživateli nahlášeno téměř 900 klíšťat a do hlášení se zaregistrovalo přes 370 uživatelů, další pak reportovali klíšťata anonymně,“ uvedl Pavel Švec z univerzity.
Zároveň může podle něj aplikace sloužit jako deník pro záznamy přisátého klíštěte pro případ budoucích zdravotních potíží.
Navzdory všeobecné představě, že se lidé nejčastěji nakazí v lese, hlášení podle Švece ukázala, že více než 30 procent hlášených klíšťat pocházelo ze soukromých zahrad a dalších téměř deset procent z chat a chalup.
Autoři aplikace žádají, aby se lidé do mapování aktivity klíšťat zapojili i v letošním roce. „Občanská věda, je dobrým způsobem, jak zapojit veřejnost do vědeckých projektů napříč obory, a spojit tak edukaci veřejnosti se sběrem dat, která by jinak byla nedostupná,“ dodal Švec.
Český řidič srazil v Rakousku policistu na motorce a ujel, policie po něm pátrá
Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který ve středu ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce, a vážně ho tak zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, policie nalezla drogy.
Čínská automobilka Xpeng chce továrnu v Evropě, vyjednává s Volkswagenem
Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Ve středu to napsal britský deník Financial Times, Volkswagen zprávu na dotaz agentury Reuters nekomentoval.
Nový lídr Tottenhamu? Detailní statistika ukázala, v čem Kinský drtí konkurenci
Pochvalu sklízí ze všech stran a teď se dostal pod ruku i fotbalovým analytikům. Ti potvrdili, že Antonín Kinský momentálně kraluje hned v několika aspektech nad dosavadní brankářskou jedničkou Tottenhamu Guglielmem Vicariem.
Nezaplatíš, nejezdíš. Na pohled bizarní zákon bere řidičáky za nezaplacené pokuty
Rumuni mají problém s nezaplacenými pokutami a rozhodli se ho vyřešit poměrně radikálním způsobem. Od konce srpna by měl začít platit nový zákon, který by se dal shrnout jako „neplatíš, nejezdíš“. Za každých v přepočtu 230 nezaplacených korun na pokutách totiž policie zabaví řidičák na jeden den.