Sedmička vědců představila Equilibrium, problémy bude řešit komplexně

Sedm českých předních odborníků se sešlo ve správní radě nově vzniklého Institutu Equilibrium. Jeho cílem je zaměřit se na propojení odborníků z různých odvětví a diskusi o vzdělání, ekonomice a technologiích.

Správní radě institutu předsedá expert na robotiku Vladimír Mařík, další členové jsou egyptolog Miroslav Bárta, biochemik Václav Pačes, neurochirurg Vladimír Beneš a ekonomové Milan Zelený, Zdeněk Souček a Peter Staněk. Institut chce oslovit další odborníky i širší veřejnost. Jeho zástupci ho v úterý oficiálně představili v Obecním domě v Praze.

Vědci několikrát zdůraznili, že hlavním přínosem institutu je podle nich interdisciplinarita a přístup k jednotlivým problémům z hlediska různých oborů. Jako jeden z příkladů Vladimír Mařík vypíchl elektromobily. Uvedl, že automobilky sice plánují jejich výrobu, ale nadále existují otázky kolem budoucí dostatečnosti infrastruktury nabíjení těchto vozů, podoby měst i ekologických záležitostí.

Také v rámci své profese vidí Mařík mnoho věcí k řešení. "Myslím, že těch problémů, které máme v umělé inteligenci a robotice, je hodně - těch, co potřebují interdisciplinární řízení. Ať je to robotika, chování robotů, ať je to třeba otázka uvolňování pracovní síly a její přeškolování na nové profese v souvislosti s robotizací," dodal.

Jako další velké téma pak zástupci institutu zmínili vzdělání, chtějí se zaměřit na podporu kreativity a podnikání. Ekonom Zdeněk Souček řekl, že pro Česko jsou velice důležité nápady, k výuce dotýkající se podnikání se podle něj i na odborných školách přistupováno zastaralým způsobem. Třetím hlavním zaměřením institutu bude právě ekonomika a možnosti ekonomického rozvoje Česka.

První konference institutu proběhne letos 15. dubna. Hlavním program je představení se dalším odborníkům, ale konference, workshopy a přednášky mají cílit i na širokou veřejnost. Mařík doplnil, že součástí institutu je i dvanáctičlenný poradní sbor, jehož členy jsou například bývalá předsedkyně Technologické agentury Rut Bízková nebo jaderný fyzik Vladimír Wagner. Členové institutu s nimi podle Maříka diskutují další odborné otázky. Do konce roku by měly proběhnout i další dvě, už tematické konference. Jedna bude zřejmě o energetice či vodě.

Institut, který se prezentuje jako nezávislý, je v současnosti financován z příspěvků členů a příznivců. Další peníze by podle členů správní rady měly plynout z prodeje publikací, workshopů či vypracování zpráv a stanovisek. Zmínili také možnost budoucí spolupráce se sponzory.