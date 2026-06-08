Jaké příběhy odhaluje chystaná výstava Little Hanoi, Next Generation o druhé generaci Vietnamců v České republice? Podívali jsme si o tom s Duc Anh Le a Thuy Duong Trinh.
Vyrůstali na pomezí dvou kultur, zatímco rodiče pracovali od rána do večera. Dnes druhá generace Vietnamců splynula s českou společností. Komunita není jen o večerkách, není homogenní, řekla podnikatelka Thuy Duong Trinh, jež se podílí na výstavě Little Hanoi, Next Generation. „Chtěli jsme ukázat rozmanitost, příběhy jsou klíčem k pochopení naší generace,“ dodal Duc Anh Le, šéf spolku Viet Up.
„Druhá generace to má vždy těžší než ta první. Oni si svůj život nevybrali, oni se do něj narodili a teď se s tím musí poprat. A jak se jim to daří, uvidíte na této výstavě,“ řekl minulý rok v Hanoji tehdejší velvyslanec Hynek Kmoníček během vernisáže Little Hanoi, Next Generation.
Nyní se více než sedm desítek portrétů a příběhů druhé generace českých Vietnamců přesouvá do pražských Holešovic – a budou ke zhlédnutí již příští týden.
Výstava, která volně navazuje na projekt Štěpánky Stein z roku 2008, nyní ve spolupráci s fotografkou Vendy Mlejnskou ukazuje, jak se za tu dobu proměnila tvář vietnamské komunity v Česku.
„Šlo o to především ukázat rozmanitost druhé generace Vietnamců. Co je opravdu důležité, jsou naše příběhy. To je ten klíč k pochopení naší generace,“ vysvětlil v rozhovoru Duc Anh Le, předseda spolku Viet Up, který se rovněž podílí na organizaci výstavy.
„Vietnamská komunita není homogenní“
Little Hanoi, Next Generation tak od 18. června poodkryje sérii medailonků Vietnamců, kteří se dokázali z menšinové škatulky prosadit v celé řadě profesí. Mezi nimi jsou nejen lékaři, výtvarníci či právníci, ale také majitelé restaurací, novináři, fotografové či zdravotní sestry. Někteří ve svých příbězích sdílejí i velmi osobní témata, jako je duševní zdraví nebo hledání vlastních kořenů.
„Vietnamská komunita není homogenní. Když se řekne Vietnamec, většině naskočí jako první myšlenka večerka. Moc bych si přála, aby nás začala společnost vnímat i jako osobnosti, jako lidi s nějakým životním příběhem,“ dodala podcasterka a spoluautorka projektu Thuy Duong Trinh.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodu článku.
Jako předvoj k výstavě pak proběhne v prostorech Knihovny Václava Havla poslední panelová diskuse Aktuálně.cz, která si pozve trojici portrétovaných Vietnamců, aby se podělila o své příběhy. Událost, kterou moderuje redaktor Viet Tran, proběhne v pondělí 8. června od 19:00. Záznam bude též k dispozici na YouTube kanále KVH.
Samotná výstava Little Hanoi, Next Generation, jejímž hlavním mediálním partnerem je web Aktuálně.cz, potrvá v Hale 11 Holešovické tržnice až do 11. července, přičemž v průběhu konání nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Lístky si mohou návštěvníci zakoupit na portálu GoOut.