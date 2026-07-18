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Domácí

Ve zprávě o extremismu už není zmínka o SPD. Dva autoři zprávy z vnitra odcházejí

ČTK

Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvedl to v sobotu server Seznam Zprávy.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Soud udělil SPD peněžitý trest tři miliony korun za podněcování k nenávisti kvůli kontroverzním předvolebním plakátům. Obžalobě čelí i šéf SPD Tomio Okamura (na snímku), stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě přerušené.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Z ministerstva také odcházejí dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli, podle serveru je jím i finální podoba zprávy, kterou v pondělí projedná vláda. Soud letos v červnu udělil SPD peněžitý trest tři miliony korun za podněcování k nenávisti kvůli kontroverzním předvolebním plakátům. Obžalobě čelí i šéf SPD Tomio Okamura, stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě přerušené.

Z vnitra podle SZ odchází seniorní analytik Jiří Pětioký, který byl dlouhodobě za zprávu o extremismu zodpovědný. Končí i ředitel odboru bezpečnostní politiky Radek Šubrt, který serveru svůj odchod potvrdil. Důvod komentovat nechtěl.

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SZ s odkazem na své zdroje tvrdí, že za koncem obou je i podoba zprávy, v níž nejsou zahnuty politické subjekty. Podle serveru byly vyřazeny na pokyn vedení ministerstva.

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Vnitro to popírá. „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025 vznikla standardním způsobem na základě podkladů odborných útvarů a dalších zapojených institucí. Jedná se o každoročně zpracovávaný analytický materiál. Do odborného obsahu zprávy nezasahují žádní političtí představitelé,“ sdělila serveru mluvčí vnitra Ivana Nguyenová.

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Ve zprávě z roku 2024, kterou schvalovala ještě předchozí vláda Petra Fialy (ODS), hnutí SPD zmíněné bylo. Stejně tak se objevilo ve zprávách za předcházející roky. Loni v říjnu ale Městský soud v Praze pravomocně potvrdil, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Omluvu soud SPD nepřiznal.

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Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) letos v únoru oznámil, že resort stahuje dovolání, které v tomto sporu podal. Podle Metnara se tak stalo bez jeho pověření a za jeho zády.

SPD podala kvůli zařazení do zpráv více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.

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