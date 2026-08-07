Ve Zlíně začala demolice vyhořelé výškové budovy, potrvá zhruba 25 pracovních dní

Demoliční firma v pátek dopoledne začala bourat vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Zničený objekt si od jeho majitele, společnosti Cream, převzala ve čtvrtek. K bourání využívá především přibližně stotunový demoliční bagr. Zničenou budovu bude odshora rozebírat pomocí hydraulických nůžek, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
Demolici zčásti zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími, ve které byly zejména sklady a kanceláře, zajišťuje firma Build Synergy. Jejím cílem je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od chvíle, kdy objekt převzala. „Stotunový demoliční stroj s ramenem s výškou 42 metrů začne těmi hydraulickými nůžkami sestříhávat postupně svrchu dolů jednotlivá patra,“ řekl Schmidt.
Kvůli omezení prašnosti zkrápějí pracovníci demoliční firmy budovu vodou z přistavené cisterny. Začátek bouracích prací si v pátek nenechaly ujít desítky lidí. Někteří z nich pozorovali demolici zpoza plotu, jiní využili terasu v 16. etáži 21. budovy, takzvaného Baťova mrakodrapu, v němž sídlí krajský a finanční úřad. Bourání si mnozí z nich fotili a natáčeli na mobilní telefony, zjistil na místě fotoreportér ČTK.
Zahájení demolice předcházely několikadenní přípravné práce. Bourání začalo na jižní straně budovy. V tomto místě s vyhořelou budovou sousedí závod společnosti Yokohama, která má nyní celozávodní dovolenou. Skončit by podle Schmidta měla na konci příštího týdne.
Budova začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí objektu ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.
Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.
Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk už dříve řekl, že ve skladu bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za více než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
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