Ve Zdibech u Prahy v úterý ráno u rodinného domu pes pokousal dítě, je těžce zraněné. Vrtulník jej přepravil do pražské nemocnice v Motole. Těžce zraněná je i matka, která se dítěti snažila pomoci. Rotvajlera policisté zastřelili, řekly mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková a policejní mluvčí Michaela Richterová.
Policisté k neštěstí vyjeli v 08:00 po oznámení o útoku psa na dítě na pozemku u rodinného domu.
Záchranáři se postarali o jednoho nezletilého, s těžkými poraněními jej přepravili letecky do motolské nemocnice.
Dospělou pacientku převezli s těžkým poraněním také do motolské nemocnice sanitkou. „Případ si přebírají kriminalisté,“ doplnila Richterová. Podle ní šlo o rotvajlera, který patří mezi bojová plemena.
Bližší okolnosti útoku psa policisté vyšetřují. Zda mohlo jít o trestný čin, zatím není jasné.
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