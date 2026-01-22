Ve zbraňové amnestii odevzdal na jihu Čech člověk historickou zbraň za 1 mil. korun

V takzvané zbraňové amnestii odevzdal na jihu Čech člověk historickou zbraň, karabinu, kterou za druhé světové války používaly německé lidové milice Volkssturm. Její odhadovaná hodnota je milion korun. V České republice existují snad jen dvě podobné zbraně, uvedli ve čtvrtek policisté na síti X.
Volkssturm byla domobrana založená Adolfem Hitlerem v září 1944 k obraně Německa proti postupujícím spojeneckým armádám.
V takzvané zbraňové amnestii zatím lidé v Česku od začátku roku odevzdali k polovině ledna policii 219 zbraní a 2075 kusů střeliva. Muž v Královéhradeckém kraji přinesl na služebnu například i torzo granátu. Nejvíce zbraní zatím lidé odevzdali právě v Jihočeském kraji.
Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.
Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
ŽIVĚO vlastnictví Grónska ani těžbě v něm jsme vůbec nemluvili, vyvrátil Trumpova slova Rutte
Při středečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nehovořil šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte o tom, zda Grónsko zůstane autonomní součástí Dánského království. Rutte podle Reuters řekl, že s Trumpem nemluvil ani o využívání důležitých nerostných surovin, které americký prezident deklaroval.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Skiareály hlásí ideální podmínky. Meteorologové řekli, kdy přijde sněhová nadílka
Česko čeká zatažený víkend. Tuhé mrazy lehce povolí, ale na většině území se teploty stále udrží kolem nuly. Na pondělí pak předpovědi hlásí sněhovou nadílku, která by mohla zasáhnout celou republiku.