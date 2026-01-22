Přeskočit na obsah
Ve zbraňové amnestii odevzdal na jihu Čech člověk historickou zbraň za 1 mil. korun

ČTK

V takzvané zbraňové amnestii odevzdal na jihu Čech člověk historickou zbraň, karabinu, kterou za druhé světové války používaly německé lidové milice Volkssturm. Její odhadovaná hodnota je milion korun. V České republice existují snad jen dvě podobné zbraně, uvedli ve čtvrtek policisté na síti X.

Fotogalerie: Zpětný výkup zbraní v USA
Ilustrační foto. Foto: Reuters
Volkssturm byla domobrana založená Adolfem Hitlerem v září 1944 k obraně Německa proti postupujícím spojeneckým armádám.

V takzvané zbraňové amnestii zatím lidé v Česku od začátku roku odevzdali k polovině ledna policii 219 zbraní a 2075 kusů střeliva. Muž v Královéhradeckém kraji přinesl na služebnu například i torzo granátu. Nejvíce zbraní zatím lidé odevzdali právě v Jihočeském kraji.

Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.

