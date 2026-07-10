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Domácí

Ve vládní místnosti ležel rekordér. Bezpečnostní složky o nálezu nevěděly

ČTK

V jednacím sále české vlády se našlo chytré nahrávací zařízení, policii či rozvědkám to nikdo neřekl. Uvedl to v pátek server Seznam Zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Žádné bezpečnostní riziko podle ní nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení.

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Zařízení jen někdo v sále ztratil, uvedla Mráčková. Nikdo se pak ale k přístroji nehlásil.

Zařízení formátu kreditní karty našli 22. ledna uklízeči. Jednalo se podle serveru o čínský výrobek americké firmy Plaud, který umožňuje nahrávat konverzace, obratem je odesílat na internetové servery a s pomocí umělé inteligence převádět na text.

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„Zařízení bylo nalezeno zaměstnanci, kteří prováděli běžný úklid. Bylo vypnuté a nebylo nijak ukryté, jednalo se tedy zcela zjevně o ztrátu. Jelikož ten den probíhalo v místnosti více jednání, nebylo možné určit, kdo a kdy toto zařízení ztratil,“ uvedla Mráčková.

Přístroj pak po několik týdnů nikdo neprověřoval. „Zařízení bylo uschováno pro případ, zda by se o něj někdo přihlásil,“ sdělila serveru vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Když se pak k nahrávacímu zařízení nehlásil nikdo, prověřili ho pracovníci IT z úřadu vlády. Podle Bartha společně s bezpečnostním oddělením nález vyhodnotili tak, že není problematický.

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Ochranná služba policie, která má na starosti střežení ústavních činitelů, ani tajné služby žádné oficiální prověřování nespustily, protože jim podle serveru nález zařízení nikdo nenahlásil. Bartha tvrdí, že v den nálezu přístroje vláda nezasedala, ani v dané místnosti nebylo žádné jednání ve vyhrazeném režimu. „Tato zasedací místnost je využívána i pro celou řadu dalších jednání nebo porad, které probíhají v různých formátech,“ doplnila.

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