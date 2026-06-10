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Domácí

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, sestra bratří Mašínů

ČTK

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Ve středu to uvedl historik Petr Blažek. Mašínová byla dcerou odbojáře Josefa Mašína a sestra členů odbojové skupiny bratří Mašínů.

Sestra bratrů Mašínů Zdena Mašínová mladší při rozhovoru pro Aktuálně.cz v květnu 2023.
Sestra bratrů Mašínů Zdena Mašínová mladší při rozhovoru pro Aktuálně.cz v květnu 2023.Foto: Aktuálně.cz - Jakub Plíhal
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