Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, sestra bratří Mašínů

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Ve středu to uvedl historik Petr Blažek. Mašínová byla dcerou odbojáře Josefa Mašína a sestra členů odbojové skupiny bratří Mašínů.
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Američana s podezřením na ebolu propustili z Bulovky. Už odletěl do Spojených států
Fakultní nemocnice Bulovka ve středu po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a Patrick LaRochelle odletěl zpět do Spojených států. Sdělila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
Přízrak krvavé války se vrací. Jen nepřátelé na "bojišti" se zásadně mění
Ty záběry šokovaly Británii. Azylant ze Súdánu klečí v Belfastu na zhruba čtyřicetiletém muži a bodá ho kuchyňským nožem do hlavy. Oběť zachrání až pohotový zásah kolemjdoucích, zůstává ale v kritickém stavu. Stovky násilníků následně začnou drancovat azylové domy a zapalovat automobily. Jako kdyby se Severní Irsko vrátilo o desítky let zpět. Jen s tím rozdílem, že nyní jsou nepřítelem azylanti.
Atlético se brutálně vysmálo nabídce Realu: Za nic vám neděkujeme a přestaňte krást!
V Madridu se rozhořela svérázná válka slov. Důvodem je snaha Realu získat fotbalistu konkurenčního Atlétika Juliána Álvareze.
Průzkum: ANO vede, ODS ztrácí na Starosty. SPD oslabilo, Piráti i Motoristé poskočili
Hnutí ANO by nyní při volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo se ziskem 31,6 procenta hlasů. Na druhém místě by se umístili Starostové a nezávislí (STAN), kteří přeskočili ODS. Oproti předchozímu průzkumu klesly preference dalšího vládního subjektu SPD, kterou by nyní volilo 7,5 procenta lidí. Motoristé by získali 5,8 procenta hlasů. Ve středu o průzkumu agentury NMS informoval server Novinky.cz.
Skvělý comeback pokračuje i na trávě. Plíšková si v Londýně zahraje čtvrtfinále
Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči Victorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu.