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Domácí

Ve vedrech se vojáci Hradní stráže stahují z pevných stanovišť před Hradem

ČTK

Vojáci Hradní stráže se při teplotách nad 30 stupňů stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. I v tomto případě ale v branách Hradu zůstávají vojáci v polních stejnokrojích s výzbrojí, a střežení sídla hlavy státu tak není nijak přerušeno.

Hradní stráž, voják - ilustrační foto
Hradní stráž, voják - ilustrační fotoFoto: Jakub Plíhal
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Informoval o tom Jiří Havel, tiskový a informační důstojník Hradní stráže. Česko zasáhla vlna veder, nejvyšší teploty se očekávají v neděli. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pátek uvedl, že maximální naměřená teplota o víkendu by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů.

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„V případě, že teploty překročí cca 30 stupňů Celsia, tak se vojáci z čestných pevných stanovišť stahují. Tato teplotní hranice ale není přesně daná, záleží také na tom, zda fouká vítr, nebo zda na vojáky svítí slunce, či nikoliv,“ uvedl Havel. Opatření se nijak neliší od pravidel, která Hradní stráž dodržovala například v loňském roce.

Dlouhodobým opatřením jsou takzvané letní stejnokroje, které Hradní stáž využívá pro nejteplejší měsíce roku, přibližně od poloviny června do poloviny září. Uniforma má podle Havla světlejší barvu a otevřenější střih, než stejnokroje tmavé.

Co se týče pitného režimu, vojáci podle něj mají neustále k dispozici dostatek tekutin, ve vedrech proto pitný režim není nijak navyšován. „V rámci nástupu do strážní služby jsou upozorňování na rizika dehydratace a přehřátí v těchto vysokých teplotách,“ dodal Havel.

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