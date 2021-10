Ve středu se ochladí a rozprší. Na víkend předpovídají meteorologové přízemní mrazíky

Zbytek letošního října bude teplotně i srážkově průměrný, předpovídají meteorologové. Současné teplé a slunečné počasí v úterý a ve středu přeruší ochlazení provázené deštěm. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi na příští čtyři týdny, kterou v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

V úterý se odpolední teploty dostanou ještě na 20 až 24 stupňů Celsia, na západě Čech ale už jen na 17 stupňů. Postupně se zatáhne a začne pršet. Ve středu bude zataženo s maximy kolem 15 stupňů Celsia a podobný charakter počasí bude panovat i další dva pracovní dny. Na víkend by se podle předpovědi mělo vyčasit, zejména zahrádkáři ale musí počítat s četnými přízemními mrazíky.

Období ode dneška do 31. října se jako celek nebude teplotně vymykat běžným hodnotám pro tuto část rok. "S pokračujícím podzimem budou průměrné týdenní teploty postupně klesat, ale většinou se budou pohybovat v mezích hodnot běžných pro danou roční dobu," uvádí Český hydrometeorologický ústav. Teplejší než obvykle by podle meteorologů mohl být týden od 18. do 24. října.

Ani množstvím deště zřejmě letošní říjen nebude nijak výjimečný. Tento týden bude nejvíc pršet v úterý a ve středu. "V ostatních dnech budou srážky málo významné nebo žádné," domnívají se meteorologové. Relativně nejdeštivější byl měl být podle jejich odhadu týden od 11. do 17. října. Ale ani ten se nebude zásadně lišit od dlouhodobého normálu

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 4. do 31. října je 8,9 stupně Celsia. Nejchladnější byl v tomto období rok 1946, kdy průměr klesl na 5,3 stupně. Naopak v roce 1966 dosáhl 13 stupňů Celsia, což je dosud nejvíc.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.