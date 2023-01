Ve středu přijdou do Česka sněhové bouře. Ojediněle napadne až 15 centimetrů

Růst světové ekonomiky by se měl v letošním roce odrazit ode dna, a to navzdory pokračující válce na Ukrajině a stoupajícím úrokovým sazbám. Uvedla to šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Georgievová dnes rovněž potvrdila říjnovou prognózu MMF, podle které růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,7 procenta z loňských 3,2 procenta. "Od začátku letošního roku vidíme určité dobré zprávy. Očekáváme rovněž, že růst se letos odrazí ode dna," řekla šéfka MMF. Upozornila však, že globální ekonomika čelí třem velmi významným problémům, a to válce na Ukrajině, krizi v oblasti životních nákladů a vysokým úrokovým sazbám.