Ve středu a čtvrtek zasáhne Česko silný vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině

Na většině území Česka bude od středy do čtvrtka foukat silný vítr. V nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině, informoval Český hydrometeorologický ústav.

"Přes severní Evropu bude postupovat k východu tlaková níže a kolem ní bude zesilovat nad střední Evropou jihozápadní proudění," uvedli meteorologové.

Upozornění před silným větrem v Česku platí od středečního poledne do čtvrtečního odpoledne pro všechny regiony s výjimkou jihovýchodní části Moravy, severu Středočeského kraje a jihozápadu Královéhradeckého kraje.

Silný vítr podle předpovědi nejdříve zasáhne západní polovinu Čech a Slezsko, od noci na čtvrtek pak bude foukat i ve zbývajících částech země.

Podle meteorologů může vítr poškodit stromy a lesy, možné jsou i menší škody na budovách. Lidé by proto měli zajistit okna a dveře a zabezpečit volně uložené předměty a skleníky a měli by být opatrní při pohybu venku a řízení aut. Na horách by měli omezit túry a nechodit na hřebeny.