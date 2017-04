Ve stanici I. P. Pavlova srazilo metro ženu, utrpěla vážné poranění hlavy. Metro na lince C stojí

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Ve středu před jednou hodinou srazilo metro ve stanici I. P. Pavlova ženu, kterou záchranáři v umělém spánku převezli do nemocnice. "Záchranáři s lékařem na místě ošetřovali zhruba třicetiletou ženu, která po pádu pod soupravu metra utrpěla vážné poranění hlavy. U ženy zajistili základní životní funkce a v umělém spánku ji předali k další péči do vinohradské nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení," řekla Aktuálně.cz mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Provoz na lince C je kvůli incidentu mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc přerušen. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusovou dopravu. Kdy bude provoz metra obnoven, zatím není jasné.

Související články