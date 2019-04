Ve sněmovně sílí snahy o omezení nezávislých médií, říká šéf ČT po zvolení Jakla

před 1 hodinou

Generální ředitel České televize Petr Dvořák zkritizoval sněmovnu za to, že minulý týden zvolila do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) blízkého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause Ladislava Jakla. Upozornil na to, že mezi poslanci posilují názory volající po omezení nezávislých médií, zejména těch veřejnoprávních.

"Rozhodování Poslanecké sněmovny při obsazování mediálních rad v poslední době zřetelně ukazuje na snahu posílit v nich ty názorové proudy, které volají po omezení nezávislých médií, zejména pak ČTK, Českého rozhlasu a České televize. Nové funkce dávají nositelům těchto názorů punc relevance a umožní jim ovlivňovat rozhodování orgánů, které mají naopak toto nezávislé prostředí pro fungování českých médií garantovat," řekl pro Aktuálně.cz generální ředitel České televize. "Je bohužel evidentní, že v tuto chvíli vedle členů SPD a KSČM v Poslanecké sněmovně existuje další velká skupina poslanců, která tento nebezpečný trend podporuje," dodal Dvořák. Jakla do RRTV navrhla SPD. Podle zjištění Hospodářských novin k jeho zvolení pomohlo ANO výměnou za to, že v půlce března prošel sněmovnou jeho kandidát Tomáš Kňourek do Rady Českého rozhlasu právě i díky hlasům SPD. Jakl má pro své zvolení jednoduché vysvětlení. "Možná si někteří myslí, že reprezentuji určitou část společnosti a určitý pohled na svět, který sdílí část veřejnosti, a že i tato část veřejnosti by měla být reprezentována, aby to složení bylo barevné a vyjadřovalo nálady ve společnosti," řekl o svém zvolení Jakl ve vysílání DVTV. Ve sněmovně Jakla podpořilo 88 poslanců, i přes kritiku některých stran, které upozorňují na Jaklovy názory. Například předloni v rozhovoru v DVTV řekl, že Česká televize a Český rozhlas nejsou veřejnoprávní média, ale státní a měla by se zrušit. Šéf České televize neočekává, že by Jakl své postoje měnil. "Názory kandidáta SPD Ladislava Jakla jsou dlouhodobě známé a obávám se, že nově nabytá funkce v RRTV je nijak neovlivní. Věřím ale, že rada jako celek dokáže i nadále rozhodovat o své agendě uvážlivě, spravedlivě a v mezích platných zákonů," řekl Dvořák. Podle Jakla jsou nyní někteří členové rady "moc měkký", on se ale nebude dívat na druhou stranu, pokud bude docházet k porušování zákona v médiích, což se podle něj nyní děje. Uvedl to v DVTV, konkrétní příklady však neřekl. V Radě pro rozhlasové a televizní vysílání sedí třináct lidí. Mimo jiného uděluje a odebírá licence k vysílání nebo dohlíží na vyváženost zpravodajství a nezávislost vysílání. V případě prohřešků uděluje pokuty. Jakl je ještě ostřejší V loňském listopadu hnutí ANO do RRTV navrhovalo Petra Štěpánka, který na sociálních sítích Českou televizi označoval za "zločineckou organizaci" nebo navrhoval "Kavčí hory podminovat a zmáčknout knoflík". Pod tlakem opozice a veřejnosti, která proti jeho nominaci demonstrovala, Štěpánek svou nominaci stáhl. "Láďa Jakl zvolen do rady pro vysílání. Skvělá zpráva! Ten je v mnohém ještě ostřejší než já," komentoval zvolení Jakla na Twitteru Štěpánek. Jakl: Česká televize a Český rozhlas nejsou posvátná kráva, musí se hlídat důsledně. SPD se médií nebojí V Radě chci dělat dobrou práci, SPD a Okamura mě oslovili, dali mi najevo, že se nebojí médií. Moje názory na zrušení ČT jsou osobní. RRTV je měkká | Video: Martin Veselovský | 22:01