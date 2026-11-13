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Domácí

Ve Slatiňanech po přepočtu hlasů uspěl lidovec, soud zrušil zvolení kandidáta SNK

ČTK
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Pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové prohlásila zvolení Zdeňka Kociána (SNK Evropští demokraté) zastupitelem Slatiňan na Chrudimsku za neplatné. Po přepočítání hlasů v jednom z volebních okrsků ho v zastupitelstvu nahradí Martin Douša z kandidátky Lidovců a nezávislých.

Krajský soud v Hradci Králové. Ilustrační foto.
Krajský soud v Hradci Králové. Ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz – Ondřej Besperát
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Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na webu soudu. SNK Evropští demokraté v koalici s uskupením Za lepší Slatiňany tak přišli o většinu v zastupitelstvu, mají ale dojednanou podporu od SPD.

Lidovci v říjnových obecních volbách nakonec obhájili jeden mandát v zastupitelstvu z minulých voleb, SNK Evropští demokraté budou mít místo sedmi šest zastupitelů.

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Jejich koalice s uskupením Za lepší Slatiňany dosud měla v zastupitelstvu těsnou většinu 11 z 21 mandátů, po rozhodnutí soudu jim jeden hlas chybí.

Koalice ale už dřív uzavřela memorandum o spolupráci s SPD, která v zastupitelstvu ve Slatiňanech získala jedno křeslo, uvedlo opoziční uskupení Sedma, které je nyní v zastupitelstvu se sedmi mandáty nejsilnější.

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Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů se do zastupitelstva Slatiňan nedostalo o dva hlasy, proto navrhlo přezkoumání voleb. Přepočítání v okrsku číslo dva jim přidalo tři hlasy navíc.

Namísto 4,995 procenta hlasů tak Lidovci a nezávislí ve Slatiňanech získali 5,004 procenta, čímž překročili hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva.

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„V řízení bylo prokázáno, že v okrsku č. 2 pro město Slatiňany byly hrubě porušeny volební předpisy, což mělo následně vliv na celkový výsledek voleb do zastupitelstva města,“ uvedl soud.

Rozhodnutí soudu samo o sobě neznamená automatické odvolání starosty, místostarosty ani rady města, uvedlo uskupení Sedma.

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Memorandum o spolupráci s SPD nyní nabývá na významu, přestože SPD není jedinou možností, jak získat většinu, doplnilo. Vyjádření zástupců nynější koalice i opozice ČTK zjišťuje.

Do zastupitelstva Slatiňan se v letošních volbách dostal ještě subjekt Vraníci - Sdružení pro Slatiňany, který obsadil dvě křesla. ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly tři mandáty, letos v zastupitelstvu zastoupení nemají.

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