Kamarád se nechoval hezky k jeho potkanovi, napadl ho šroubovákem. Odsedí si 11,5 let

Útok se odehrál v Mutěnicích na Hodonínsku, předcházel mu slovní konflikt. Horecký měl například výhrady k tomu, jak se kamarád choval k jeho domácímu mazlíčku - potkanovi.
Odsouzený v dovolání zpochybnil například právní kvalifikaci činu. Nechtěl prý soka usmrtit a nezpůsobil mu fatální zranění. Podle obhajoby tak bylo možné čin kvalifikovat jako ublížení na zdraví, nikoliv jako pokus o vraždu.
"Pro právní kvalifikaci v této věci nebylo významné, jak vážné zranění obviněný skutečně způsobil, ale k jaké újmě na zdraví a životě poškozeného úmyslně směřoval," konstatoval NS. Horecký neuspěl ani s tvrzením, že trest je nepřiměřeně přísný, ani s výhradami k údajně neúplnému dokazování.
Horecký podle pravomocného verdiktu na kamaráda zaútočil v okamžiku, kdy odpočíval na posteli. Několikrát ho udeřil do hlavy, poté uchopil šroubovák a zasadil mu několik ran do čela, krku, ruky a nohy. Následovala pranice, po které napadený ze sklípku utekl.
Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu už neexistuje opravný prostředek. Horecký by mohl podat ústavní stížnost, musel by však argumentovat porušením svých základních práv.