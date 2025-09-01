Domácí

Kamarád se nechoval hezky k jeho potkanovi, napadl ho šroubovákem. Odsedí si 11,5 let

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Za útok šroubovákem na staršího kamaráda ve vinném sklípku si Tomáš Horecký s konečnou platností odpyká 11,5 roku ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud. Usnesení, které vzešlo z neveřejného jednání, zpřístupnil ve své databázi.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: iStock

Útok se odehrál v Mutěnicích na Hodonínsku, předcházel mu slovní konflikt. Horecký měl například výhrady k tomu, jak se kamarád choval k jeho domácímu mazlíčku - potkanovi.

Odsouzený v dovolání zpochybnil například právní kvalifikaci činu. Nechtěl prý soka usmrtit a nezpůsobil mu fatální zranění. Podle obhajoby tak bylo možné čin kvalifikovat jako ublížení na zdraví, nikoliv jako pokus o vraždu.

"Pro právní kvalifikaci v této věci nebylo významné, jak vážné zranění obviněný skutečně způsobil, ale k jaké újmě na zdraví a životě poškozeného úmyslně směřoval," konstatoval NS. Horecký neuspěl ani s tvrzením, že trest je nepřiměřeně přísný, ani s výhradami k údajně neúplnému dokazování.

Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu už neexistuje opravný prostředek. Horecký by mohl podat ústavní stížnost, musel by však argumentovat porušením svých základních práv.

 
