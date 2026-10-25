Ve sbírce na Korzo Národní se sešlo 9 mil, víc než od ministerstva za tři roky

Do sbírky na projekt Korzo Národní, který připomíná události 17. listopadu na pražské Národní třídě, poslali lidé, různé organizace či samosprávy k dnešnímu večeru přes devět milionů korun.
Organizátoři z iniciativy Díky, že můžem, jejichž projekt letos nezískal podporu od ministerstva kultury, vyhlásili plánovanou sbírku ve středu. V ní se nyní sešlo více než trojnásobek toho, kolik jim ministerstvo přidělilo na dotacích v uplynulých třech letech.
Podle dřívějšího vyjádření ministerstva dostal projekt od roku 2023 na dotacích 2,7 milionu korun, přičemž v roce 2023 to bylo 500.000 korun, o rok později 1,5 milionu korun a loni 700.000 Kč.
To, že organizátoři letos na projekt dotaci nedostali, ministerstvo odůvodnilo tím, že podle jeho věcného posouzení nesplnil podmínky konkrétní dotační výzvy. "Nejde o politické rozhodnutí ani o zpochybnění významu oslav 17. listopadu. Jde o dodržování předem stanovených pravidel, která musí platit pro všechny žadatele stejně," uvedl úřad.
Podle ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) dotační program pamatuje jen na kulatá výročí v řádu celých desetiletí, což letošní 37. výročí událostí z roku 1989 nesplňuje.
„Úspěch sbírky nemůže zastínit současnou realitu“
Organizátoři už krátce po vyhlášení sbírky uvedli, že se akce uskuteční 17. listopadu v plném rozsahu a peníze nad rámec letošních nákladů vytvoří rezervu pro pokrytí výpadků v dalších letech.
"Semknutí veřejnosti a rychlost, s jakou se podařilo letošní ročník zajistit, je pro nás silným důkazem fungující občanské společnosti. Jsme za to obrovsky vděční. Zároveň ale vnímáme, že úspěch jedné sbírky nemůže zastínit realitu, které teď kultura čelí," uvedla v pátek výkonná ředitelka Díky, že můžem Bára Stárek.
V roce 2023 takzvaná Korzo sbírka na stejné darovací platformě vynesla asi 93.360 korun, o rok později 128.800 korun a v roce 2025 to bylo 280.980 korun. Další formy podpory tvoří přímo v den oslav takzvaná On-line svíčka a Kasičky na ulici. Letos jsou podle zástupců organizace ale peníze od veřejnosti kvůli absenci dotace ministerstva kultury klíčové.
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