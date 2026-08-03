Ve hře je obávaná „Modrá chřipka“. Policejní rebel mluví i o Babišových slibech

Zažil jsem od vedení policie nesplněné sliby, podrazy i zvěrstva, řekl pro deník Aktuálně.cz bývalý policejní velitel Martin Červenka. Zdůvodnil, proč tak hlasitě volá po konci uniformovaných šéfů včetně prezidenta Martina Vondráška, jeho nejbližších spolupracovníků a některých krajských ředitelů. Ve velkém rozhovoru promluvil také o loňském jednání s Andrejem Babišem či protestní „Modré chřipce“.
Poprvé na sebe někdejší písecký velitel Červenka upozornil svým webem „Konec PČR“, kde psal o rozpadu domácích uniformovaných složek. Varoval před tristním stavem nejen policie, ale také hasičů či vězeňské služby. Červenka se podílel i na „pokutové demonstraci“. Žádost o propuštění ze služebního poměru podal v březnu a připojil k ní ostrý vzkaz, že odmítá být součástí systému se „lháři, křiváky a podvodníky“. Více jsme o tom psali zde.
Když jsme spolu mluvili naposledy, avizoval jste společně se svým odchodem od policie, že „ještě není konec“. Co jste tím myslel?
Především to byl vzkaz všem zúčastněným, že mým odchodem nekončím s bojem za lepší bezpečnostní sbory. Copak došlo k nějaké změně? Je v ulicích více policistů? Mají dostatek kvalitního vybavení? Zlepšilo se jejich odměňování? Snížila se nesmyslná alibistická byrokracie? Ne, ne, ne, ne a ne. Jen záporné odpovědi.
Čili stále nejste spokojený se stavem policie, hasičských sborů a vězeňské služby. Co přesně vám vadí?
V podpalubí je po pás vody, ale nahoře se dál tancuje, vymýšlejí se pohádky o skutečném stavu, rozdávají se mezi vybranými vyvolenými statisícové odměny, kupují si drahá auta a další věci a jede se stylem „já na bráchu, brácha na mě“. Nelze opomenout ani to, že se dále převádějí civilní zaměstnanci do služebního poměru a především se zásadně snížily požadavky na přijetí do služebního poměru. A to nás jednou dožene úplně všechny…
Neřeší se tím snížením požadavků alespoň částečně zmíněný nedostatek policistů? To je ostatně jeden z problémů, který opakovaně zmiňujete.
Pojďme si říct to nejdůležitější – neustále se řeší nábor nových příslušníků, již sloužící příslušníci se berou jako samozřejmost a není žádná snaha ani motivace je udržet. Přitom je to úplný základ. Nedostatek příslušníků je bezpochyby potřeba neodkladně řešit. Zásadně ale nesouhlasím s tím, aby řešením bylo snižování požadavků na přijetí do služebního poměru. Nesmíme obětovat kvalitu ve prospěch statistik.
Pokud začneme snižovat nároky jen proto, abychom zaplnili tabulková místa, možná si krátkodobě zlepšíme náborová čísla, ale dlouhodobě zaplatíme cenu v podobě horší kvality práce, větší chybovosti a nižší důvěry veřejnosti v bezpečnostní sbory. To není řešení problému – to je pouze jeho přesunutí do budoucna. Skutečným řešením je vytvořit takové podmínky, aby kvalitní lidé chtěli nastoupit a zkušení neměli důvod odcházet.
„Zažil jsem tolik slibů, podrazů a zvěrstev…“
Na druhou stranu už několik měsíců nejste v uniformě, sám jste na jaře podal žádost o ukončení služebního poměru. Někteří by proto spíše čekali, že vše necháte daleko za sebou.
Dobře fungující bezpečnostní sbory přece nejsou jen problémem samotných příslušníků. Každého občana by mělo zajímat, v jakém stavu jsou bezpečnostní sbory, jestli vše bude fungovat, když bude potřeba, jestli jsou dobře vynaloženy rozpočty jednotlivých sborů a tak dále. Jednoznačně lze konstatovat, že občané České republiky si zaslouží bezpečnostní sbory v lepší kondici, s lepším vedením a směřováním.
Mám to tedy chápat tak, že chystáte nějaký veřejný protest?
Úplně ještě nevím, jestli to nazvat protestem. Máme v plánu několik variant, kterými bychom chtěli upozornit na skutečný stav v jednotlivých sborech, a dotlačit ty, kteří mohou, aby začali jednat. Konkrétní forma našeho postupu bude záležet na mnoha věcech a definitivní podobu tomu asi dáme až začátkem září.
Co je to „Modrá chřipka“?
Jde o neformální označení protestu policistů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů, kdy kvůli nespokojenosti s platy nebo podmínkami hromadně „hodí marod“ a nenastoupí do služby. Nejde tedy o klasickou demonstraci na ulici, ale o „stávku“ v podobě absence v práci, která má ukázat, jak důležití jsou policisté pro fungování státu. Podobné protesty proběhly třeba v USA či v Polsku, u nás se pojem objevil hlavně při odborářských protestech v roce 2024.
V policejních skupinách a diskusích jsem zaznamenal volání po tzv. Modré chřipce, při níž by policisté hromadně nahlašovali nemoc a zkrátka nepřišli do práce. Taková forma demonstrace by podle vás byla přijatelná?
Dlouhodobě říkám, že to není správná cesta, ale zažil jsem tolik nesplněných slibů, podrazů a zvěrstev ze strany vedení, že se nedivím, že po Modré chřipce volá čím dál víc příslušníků. Obzvlášť když je evidentně zneužíváno toho, že příslušníci nemají pořádnou páku ke zlepšení celé situace. Teď pro mě není taková demonstrace na stole, ale jak se říká – nikdy neříkej nikdy.
„Konec manažerů“
Pokud tedy dojde k nějaké demonstraci, míříte jí na nejvyšší policejní vedení?
Ve hře jsou i protestní akce před některými krajskými ředitelstvími a policejním prezidiem. Ústředním motivem je konec těchto „manažerů“.
Co ale očekáváte, že se stane? Ani nová vláda se k velkým změnám příliš nemá a minimálně první rok soustředí pozornost jinam. Protestovalo se i za předchozího ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a výsledky se rovněž nedostavily.
Také už jsem velmi skeptický, ale pořád v sobě mám trochu naděje. Máme připravených několik priorit, při jejichž naplnění bychom vše zrušili a jen sledovali jejich postupné plnění. Jsou tam body, které by vedly k úsporám, stejně jako témata mimo finanční rámec složek. Situaci nelze opravit ze dne na den, ale někdy a něčím musíme začít. Teď je míček na straně současné vlády.
Bavil jste se o stavu policie i se zástupci současného kabinetu Andreje Babiše? Co říkali?
Ano, bavil. A je potřeba rozlišovat období před volbami a po volbách. Loni jsme se na řadě věcí shodli a zaznívaly konkrétní přísliby, že některé dlouhodobé problémy se začnou řešit – že pokud vyhraje hnutí ANO, stabilizace bezpečnostních sborů bude priorita. Po volbách jsem tyto problémy opakovaně připomínal, ale zatím bohužel nevidím odpovídající výsledky.
Abych byl spravedlivý, vzniklo několik pracovních skupin, které se mají některými tématy zabývat. Jenže řada těch problémů není nová – ví se o nich roky, existují analýzy, existují návrhy řešení. V mnoha případech tedy není problém v tom, že bychom nevěděli, co dělat, ale v tom, že chybí rozhodnutí a vůle to skutečně provést.
To už je přece jen nějaký posun, nebo ne?
Pracovní skupiny mohou být užitečným nástrojem, pokud mají jasný úkol, konkrétní termín a odpovědnost za výsledek. Nemohou ale nahrazovat rozhodnutí. Pokud má pracovní skupina nahradit rozhodnutí, není řešením problému, ale jeho odkladem. A to je přesně to, čeho se obávám – že se místo skutečných změn bude dál diskutovat, analyzovat a vytvářet další struktury, zatímco problémy budou pokračovat.
„Měli by skončit i krajští ředitelé“
Vy osobně si myslíte, že jsou na místě personální změny ve vedení policie? Jaké konkrétně?
Pokud chceme zlepšit situaci v policii, změnit její směřování a skutečně ji stabilizovat, měly by být personální změny jedním z prvních kroků. Určitě by mělo skončit současné nejvyšší vedení policie v čele s Martinem Vondráškem a lidé kolem něj. Dále je třeba připomenout, že policie není jen jedna – každý kraj funguje jako samostatný subjekt, podle toho to také vypadá. V tomto ohledu by měli skončit i někteří krajští ředitelé.
Čím se podle vás provinili oni?
Podívejte se na některá krajská ředitelství a co se tam děje. V poslední době se objevilo několik kauz, které by neměly zapadnout. Dokonce i vy jste o některých psali. Netvrdím, že všichni mají skončit za nějaké své jednání, ale minimálně za to, že popírají skutečný stav a neřeší problémy ve svých krajích nebo v celé policii. Z toho by měli vyvodit osobní odpovědnost. Zároveň je třeba rozbít tu vzájemnou provázanost a krytí.
Kdy plánujete oznámit konkrétní kroky nebo termíny?
Začátkem září. Doufám ale, že k tomu nebude muset dojít a že do té doby uvidíme skutečný posun. Bezpečnostní sbory dnes nepotřebují další sliby, pracovní skupiny ani další odklady. Potřebují rozhodnutí a konkrétní činy. Bez nich se bude dál prohlubovat problém, který se netýká jen policistů, ale především bezpečnosti občanů.
Na závěr ještě jedna otázka: Chystáte vstup do politiky?
Nemám to v plánu, neměl jsem a nevím, co by se muselo stát, abych měl. Nabídky už jsem dostal. Chci ale skutečné změny, nikoliv vlastní prospěch.
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