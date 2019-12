Zemřela nejstarší obyvatelka České republiky, bylo jí 108 let a žila v Kroměříži

Zemřela nejstarší obyvatelka České republiky Magdalena Kytnerová z Kroměříže, které letos v březnu bylo 108 let. Narodila se ještě před vznikem Československého státu za Rakousko-uherské monarchie, konkrétně v březnu 1911 v Rakousku.

O skonu Magdaleny Kytnerové v neděli informovala Česká televize. Kytnerová předloni v říjnu hovořila s novináři, když ve svých 106 letech v Kroměříži hlasovala ve sněmovních volbách. Uvedla tehdy, že se voleb účastní pravidelně a bedlivě sleduje dění v zemi.

Seniorka ráda četla, dívala se na televizi a poslouchala rozhlas. Nebránila se ani moderním technologiím, používala mobilní telefon a prostřednictvím aplikace Skype byla v kontaktu s dcerou, která žije v zahraničí.

Kytnerová se v dětství stala sirotkem. "Neměla to lehké. Ona má ale povahu, že nic nebere vážně, všechno bere s nadhledem a lehkostí," řekl předloni v říjnu novinářům její syn Václav Kytner.

Letos v srpnu zemřela ve 109 letech tehdejší nejstarší obyvatelka Česka Marie Schwarzová z Brna-Židenic.

V dlouhověkosti vedou ženy

Nejstarším člověkem narozeným v České republice byla podle dostupných údajů Marie Míková, která se narodila v květnu 1882 v Chýnově u Tábora a zemřela v listopadu 1994 ve věku 112 let a 178 dní. Jelikož žila a zemřela ve Vídni, je pod jménem Maria Mika považována i za nejstaršího občana Rakouska.

Nejstarším žijícím člověkem vůbec je Japonka Kane Tanakaová, které je 116 let. Tanakaová se narodila 2. ledna 1903. Před ní byla nejstarším člověkem Čijó Mijaková rovněž z Japonska, která zemřela loni v červenci ve věku 117 let. Nejstarším žijícím mužem je Japonec Čitecu Watanabe, kterému je 112 let. Narodil se 5. března 1907. Do letošního října byl nejstarším mužem světa Němec Němec Gustav Gerneth, který zemřel krátce po 114. narozeninách. Watanabe je až 31. nejstarším žijícím člověkem, na prvních 30 místech jsou ženy.

Ve světových statistikách je vedena jako nejdéle žijící člověk Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v srpnu 1997 ve 122 letech. Calmentová přežila 17 francouzských prezidentů, dvě světové války i zrod a pád komunismu. Na samém sklonku života už sice byla slepá, téměř hluchá a na invalidním vozíku, ale ještě ve 110 letech žila sama ve svém bytě v Arles, ve sto letech jezdila na kole a do 115 kouřila, ale nikdy ne víc než dvě cigarety denně.