Vážná nehoda na dovolené Petra Pavla. Zranit se údajně měl blízký přítel prezidenta

V marocké poušti, kde tráví dovolenou prezident Petr Pavel, došlo k vážné nehodě. Zranit se údajně měl blízký přítel hlavy státu a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Redakci Aktuálně.cz to uvedlo pět na sobě nezávislých zdrojů, které jsou seznámené s průběhem výpravy, nehodu potvrdilo vývojářské studio i Pražský hrad. Prezident Pavel mezi zraněnými není, uvedly též zdroje.
Během havárie jednoho z vozidel v marocké poušti se měl prý coby spolujezdec těžce zranit Petr Šebor, přítel prezidenta Pavla a spoluzakladatel jedné z nejúspěšnějších herních společností v České republice. V Maroku je se svým bratrem Pavlem Šeborem, společně se právě věnují vývoji her. K nešťastné nehodě údajně došlo v první polovině týdne, konkrétně v úterý.
„Jedna z bugin se vysekala, zranil se tam především řidič a Petr Šebor. Ten bohužel těžce – má něco s obratli, zlomené kosti. Naštěstí byl na místě záchranář, dostal tedy první pomoc a stabilizoval ho,“ sdělil redakci zdroj seznámený s průběhem české motoristické výpravy.
„Je mimo ohrožení života“
Prezident Pavel mezi zraněnými nebyl – redakci to potvrdil ředitel hradního odboru komunikace Vít Kolář. „Členové jeho týmu se účastnili poskytování první pomoci zraněnému,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Podle dalších oslovených zdrojů se mluvilo o možné letecké přepravě zraněného herního vývojáře zpět do ČR. Ta by se mohla uskutečnit o víkendu. „Operaci se nevyhne. Řeší se, jak ho dopravit bezpečně domů,“ podotkl další zdroj. Řidič vozidla měl rovněž skončit s polámanými kostmi.
Podle PR manažera SCS Software Davida Němce je stav Petra Šebora stabilizovaný a mimo ohrožení života. „Je při vědomí. Podrobnosti o jeho zdravotním stavu poskytovat nebudeme,“ uvedl na dotaz redakce. U koho dalšího došlo k případné újmě na zdraví, nyní redakce zjišťuje.
Předtím se stavil na rallye
Prezident Pavel odcestoval do zahraničí 2. října, k pracovnímu programu se má podle Hradu vrátit 19. října. Hlava státu se v Maroku setkala s účastníky Rallye du Maroc. Snímek z místa zveřejnil motoristický fotograf Petr Lusk.
Následně se prezident měl přesunout společně se svými blízkými přáteli do pouště, kde se pak prý odehrála zmíněná nehoda.
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