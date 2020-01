Važme si toho, co máme, a respektujme odlišné názory, přejí osobnosti do další dekády

Češi by si měli více vážit všeho dobrého, co kolem nich je a co často přes všechnu nespokojenost nevidí. Shodlo se na tom hned několik osobností, které Aktuálně.cz oslovilo s otázkou, co by svým spoluobčanům popřály do dalšího desetiletí. Mnozí si přejí také lepší politiky, proti kterým by lidé nemuseli protestovat, pomoc slabším a zranitelnějším nebo umění naslouchat odlišným názorům.

Ladislav Zibura | Foto: archiv Ladislava Zibury Ladislav Zibura, cestovatel a spisovatel "Naší zemi a lidem bych rád popřál nejen to, abychom se měli dobře - ale taky to, abychom si uvědomovali, jak dobře se máme. Především žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa a je důležité si to připomínat. Zároveň bych si ale přál, abychom se chtěli mít dobře nejenom teď, ale taky za oněch deset let. Jak všichni víme, dárky na dluh nejsou dobrý nápad a žádná sleva není zadarmo. A taky bych lidem přál, aby víc chodili do sauny. Saunování je prima! Třeba Finové se saunují pořád - a jak dobře se mají. Kdyby to nepomohlo, můžeme stejně jako oni ještě zkusit investovat do vzdělávání."