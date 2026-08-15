Varování navzdory. Sem elektrokola ani koloběžky nesmí, přesto lidé zákaz porušují

Elektrokola a elektrokoloběžky se těší mezi Čechy popularitě. Jenže pro ně platí řada omezení. Například při cestování. S baterií nesmí kolo ani koloběžka například do pražského metra. A to z bezpečnostních důvodů. Nedávný případ z Plzně totiž ukázal, jak to dopadá, když baterie exploduje.
Případ, kdy člověk skončil kvůli baterii v nemocnici, se stal ve čtvrtek v Plzni. Cyklistovi za jízdy explodovala baterie, kterou měl uloženou v batohu. Muž podle serveru Novinky.cz skončil s popáleninami na 20 procentech těla a vrtulník ho musel transportovat na specializované oddělení pražské vinohradské nemocnice.
„Viděli jsme, jak vychází z ubytovny s batohem na zádech. Sedl si na kolo a asi po třiceti metrech mu ze zad vyšlehl asi dva metry vysoký plamen. Spadl na zem a snažil se ze sebe strhnout hořící oblečení. Pak jsme ho polévali studenou vodou, dokud nepřijela záchranka,“ popsala webu svědkyně. Policie uvedla, že baterie explodovala z dosud nejasných příčin.
Podle dat od hasičů v posledních letech přibylo výjezdů k požárům elektrokol a elektrokoloběžek. Zatímco v roce 2019 šlo o čtyři případy, v roce 2025 už hasiči evidovali 142 zásahů.
Do metra bez baterky
Kvůli případům vznícení těchto vozidel třeba pražský dopravní podnik od začátku roku upravil pravidla pro jejich přepravu. Elektrokola, elektrokoloběžky a další podobná vozítka do metra nesmí. Výjimku mají zařízení s vyndanou baterií a také osoby s průkazem ZTP.
„Pokud z elektrokola nebo elektrokoloběžky vyjmete baterii (a uložíte si ji například do batohu, brašny atp.), vztahují se na vás stejné podmínky jako při přepravě jízdního kola/koloběžky bez pohonné jednotky,“ uvádí na svých stránkách pražský dopravní podnik.
To v tramvajích je přeprava elektrokol možná ve vybraných úsecích. Do autobusů kola a koloběžky nesmí vůbec, výjimkou jsou pouze případy, je-li k tomu autobus uzpůsoben.
Zákazy ignorují
Jenže podle čtenářů serveru Aktuálně.cz i redakce není výjimkou, že lidé zákaz porušují. Hlavně v případě elektrokoloběžek. Pražský dopravní podnik ale podle mluvčí Anety Řehkové nemá statistiku ani informace, zda takových případů přibývá.
Na stanicích jsou sice dozorčí, ale podle Řehkové je zodpovědnost hlavně na cestujících. „Dodržování smluvních přepravních podmínek je v první řadě povinností cestujících. Na jejich dodržování dohlížejí zejména přepravní kontroloři, kteří mohou cestujícího upozornit na porušování přepravních podmínek a vyzvat jej k nápravě,“ uvedla s tím, že podnik se soustředí hlavně na prevenci a informování cestujících.
V Brně nebo Ostravě úplný zákaz
Praha není jediným českým městem, které řešilo kvůli bezpečnosti přepravu elektrokol a elektrokoloběžek ve vozidlech hromadné přepravy. Brno k úplnému zákazu na linkách 1 až 99 přistoupilo už v květnu 2023. Výjimkou jsou vozíky pro invalidy.
Loni v říjnu pak k obdobnému opatření přistoupil i Dopravní podnik Ostrava, kdy zákaz platí pro tramvaje, autobusy i trolejbusy. Podobná pravidla zavedli už dříve třeba v Mostě, Ústí nad Labem nebo Táboře.
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