Anketa: Vyberte, které krajské město se letos pyšní nejkrásnějším vánočním stromem

Fotbalisté Karviné byli v sobotu v posledním podzimním kole první ligy v Liberci poškozeni. Podle komise rozhodčích neměl kvůli ofsajdu platit v 70. minutě gól domácího Kamsa Mary, kterým zvýšil na 2:0. Chyby se dopustil asistent sudího Petr Kotalík. Slezané nakonec na severu Čech prohráli 0:3.

Po centru Romana Potočného z přímého kopu se hosté v 70. minutě pokusili vystavit domácí do ofsajdu, ale asistent Kotalík nechal hru chybně pokračovat. Sami před gólmanem Karviné se ocitli čtyři liberečtí hráči a po přihrávce od Matěje Chaluše poslal míč do prázdné branky Mara. Na zápase nebyl videorozhodčí, takže nemohl přehmat sudích opravit.

Proti takto uznanému gólu se ohradil na pozápasové tiskové konferenci i karvinský trenér Juraj Jarábek. "Druhý gól, to je taková silvestrovská show, nemělo by se to na takové úrovni stávat. Každý udělá chybu, i já, ale tohle byl jasný ofsajd, čtyři lidi v ofsajdu. My jsme to trénovali, signál, nevím, zda rozhodčí koukal na Večerníček, ale prostě to nezvládl. Prohrávali jsme 0:2 a to nás položilo," řekl kouč.

V dalších zápasech 20. ligového kola komise rozhodčích žádné fatální chyby neshledala.