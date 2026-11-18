Na náměstí Svobody v Brně dopoledne hořely tři stánky určené pro vánoční trhy, prostřední shořel. Škoda je předběžně půl milionu korun, příčinou požáru byla zřejmě technická závada. Řekl to mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Policie část náměstí asi na hodinu uzavřela, po jedné straně byl ale prostor průchozí, a to v centrální části kolem pasáže do Veselé ulice. Objízdnou trasou jezdily i tramvaje.
Požár vznikl v části bližší Masarykovy ulice, tedy v užší části náměstí. Hasiči jej měli nahlášený krátce po 11:00. Policie okolí zapáskovala, a to i celou centrální část. Kolem 11:25 už se z místa jen slabě kouřilo. Policie náměstí otevřela po poledni.
"Šlo o požár tří stánků, kdy ten prostřední shořel zcela. Škoda je po požáru předběžně 500.000 korun. Pracujeme s verzí, že příčinou požáru byla technická závada," řekl Mikoška. Podle něj požár zřejmě poškodil i veřejné osvětlení.
Náměstí bylo uzavřené i pro dopravu včetně tramvajových linek, ty musely oklikou. Týkalo se to linek 4 a 9.
Na místě vypomáhali i strážníci. "Krátce po jedenácté hodině tam zamířily dvě naše hlídky a uzavřely prostor kolem požáru, aby umožnily zásah hasičů a nikdo nepovolaný se nevystavil nebezpečí," uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
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