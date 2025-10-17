Vánoční smrk na Staroměstském náměstí bude z Jiřetína pod Jedlovou

Smrk z Jiřetína měří přes 26 metrů, před cestou do Prahy se kvůli bezpečnosti zhruba o tři metry zkrátí. "Šířku má úctyhodných 11 metrů - skutečný lesní velikán," uvedl Hroza.
Smrk zasadil otec současného majitele pozemku Rudolfa Storczera asi před 85 lety. "Strom je už opravdu starý, pozemky v našem okolí jsou často podmáčené a není to už bezpečné. Proto jsem se rozhodl strom darovat," uvedl Storczer. Strom už podle mluvčí městské firmy Technologie hlavního města Prahy Lenky Růžkové prohlédl dendrolog, aby ověřil jeho stav.
🎄✨ Máme vybráno! Letos na Staroměstském náměstí zazáří smrk ztepilý z Jiřetína pod Jedlovou 🤩— Michal Hroza (@HrozaMichal) October 16, 2025
Tento krásný obr měří přes 26 metrů (na cestu do Prahy ho zkrátíme na cca 23 m) a stáří odhadujeme na víc než půl století. Šířku má úctyhodných 11 metrů – skutečný lesní velikán! 🌲 pic.twitter.com/uBoh8qyePu
"Kácení stromu je naplánováno na sobotu 22. listopadu, kdy ho současně převezeme na okraj Prahy. Tam počká do nočních hodin, abychom ho mohli s co nejmenším dopravním omezením převézt na Staroměstské náměstí," uvedl předseda představenstva Technologií hlavního města Tomáš Jílek. V neděli ho technici usadí na místo a začnou s jeho zdobením.
Strom se má rozsvítit v sobotu 29. listopadu, vánoční trhy v centru Prahy potrvají do 6. ledna příštího roku.
Tipy na vhodný strom pro Staroměstské náměstí mohli lidé posílat od poloviny června do půlky září. Ten, kdo vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu.
Praha hledala vánoční strom formou soutěže popatnácté. Ideálním kandidátem je podle pořadatelů zdravý smrk ztepilý vysoký 23 až 25 metrů s rovnoměrným rozprostřením větví a pravidelným kmenem. Důležitá je také dostupnost stromu - ideálně by měl růst v blízkosti silnice, technika si však dokáže poradit i s náročnějšími podmínkami. Zda je strom bezpečný pro Staroměstské náměstí, posuzují odborníci.
Ve většině případů rostly vybrané stromy na soukromých pozemcích majitelů, kde hrozilo riziko, že spadnou na dům nebo jeho obyvatele. Centrum Prahy už podle organizátorů zdobily také stromy z veřejných prostranství, které bylo třeba pokácet kvůli jejich výšce nebo plánované stavební činnosti v okolí.
Loňský strom na Staroměstském náměstí pocházel z obce Krompach na Českolipsku. Jeho dřevo studenti Střední odborné školy Jarov po Vánocích využili k výrobě hmyzího domku, zahradních laviček a voliér pro drobná zvířata, které nyní slouží například v Dětském centru Paprsek v Praze 9. Rok předtím vybrala Praha smrk také z Libereckého kraje, konkrétně z obce Pertoltice pod Ralskem na Českolipsku.
Od roku 2015 pocházelo z Libereckého kraje šest vybraných stromů, po dvou zástupcích měly Ústecký a Středočeský kraj a jeden vánoční smrk vyrostl v Královéhradeckém kraji.