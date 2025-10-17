Domácí

Vánoční smrk na Staroměstském náměstí bude z Jiřetína pod Jedlovou

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Vánoční strom na pražském Staroměstském náměstí bude letos smrk ztepilý z Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vybrali ho z 35 tipů od veřejnosti zástupci města a firmy Taiko, která organizuje trhy v centru hlavního města, uvedl na síti X pražský radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Vojtěch Marek

Smrk z Jiřetína měří přes 26 metrů, před cestou do Prahy se kvůli bezpečnosti zhruba o tři metry zkrátí. "Šířku má úctyhodných 11 metrů - skutečný lesní velikán," uvedl Hroza.

Smrk zasadil otec současného majitele pozemku Rudolfa Storczera asi před 85 lety. "Strom je už opravdu starý, pozemky v našem okolí jsou často podmáčené a není to už bezpečné. Proto jsem se rozhodl strom darovat," uvedl Storczer. Strom už podle mluvčí městské firmy Technologie hlavního města Prahy Lenky Růžkové prohlédl dendrolog, aby ověřil jeho stav.

"Kácení stromu je naplánováno na sobotu 22. listopadu, kdy ho současně převezeme na okraj Prahy. Tam počká do nočních hodin, abychom ho mohli s co nejmenším dopravním omezením převézt na Staroměstské náměstí," uvedl předseda představenstva Technologií hlavního města Tomáš Jílek. V neděli ho technici usadí na místo a začnou s jeho zdobením.

Strom se má rozsvítit v sobotu 29. listopadu, vánoční trhy v centru Prahy potrvají do 6. ledna příštího roku.

Tipy na vhodný strom pro Staroměstské náměstí mohli lidé posílat od poloviny června do půlky září. Ten, kdo vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu.

Praha hledala vánoční strom formou soutěže popatnácté. Ideálním kandidátem je podle pořadatelů zdravý smrk ztepilý vysoký 23 až 25 metrů s rovnoměrným rozprostřením větví a pravidelným kmenem. Důležitá je také dostupnost stromu - ideálně by měl růst v blízkosti silnice, technika si však dokáže poradit i s náročnějšími podmínkami. Zda je strom bezpečný pro Staroměstské náměstí, posuzují odborníci.

Ve většině případů rostly vybrané stromy na soukromých pozemcích majitelů, kde hrozilo riziko, že spadnou na dům nebo jeho obyvatele. Centrum Prahy už podle organizátorů zdobily také stromy z veřejných prostranství, které bylo třeba pokácet kvůli jejich výšce nebo plánované stavební činnosti v okolí.

Související

Ze hřbitovní jedle má být vánoční stromek. Necitlivé, bouří se místní i opozice

louny vánoční stromek

Loňský strom na Staroměstském náměstí pocházel z obce Krompach na Českolipsku. Jeho dřevo studenti Střední odborné školy Jarov po Vánocích využili k výrobě hmyzího domku, zahradních laviček a voliér pro drobná zvířata, které nyní slouží například v Dětském centru Paprsek v Praze 9. Rok předtím vybrala Praha smrk také z Libereckého kraje, konkrétně z obce Pertoltice pod Ralskem na Českolipsku.

Od roku 2015 pocházelo z Libereckého kraje šest vybraných stromů, po dvou zástupcích měly Ústecký a Středočeský kraj a jeden vánoční smrk vyrostl v Královéhradeckém kraji.

 
Mohlo by vás zajímat

"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

Soudce stáhl rozsudek v kauze Čapí hnízdo a dal ho médiím. O trestný čin nešlo

Soudce stáhl rozsudek v kauze Čapí hnízdo a dal ho médiím. O trestný čin nešlo

Trable pro majitelku fenky, jež zmrazila metro. Dopravní podnik chce vymáhat škodu

Trable pro majitelku fenky, jež zmrazila metro. Dopravní podnik chce vymáhat škodu
0:11

Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova

Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova
Aktuálně.cz domácí vánoční strom strom smrk adventní trhy Praha regiony Staroměstské náměstí Jiřetín

Právě se děje

Aktualizováno před 27 minutami
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

ŽIVĚ
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 52 minutami
Nedávejte ministerstvo kultury Motoristům, resort rozloží, varují umělci Babiše

Nedávejte ministerstvo kultury Motoristům, resort rozloží, varují umělci Babiše

U signatářek a signatářů vzbuzují Motoristé obavy ze snahy o politickou kontrolu umělecké produkce, stojí v dopise.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

ŽIVĚ
"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Afghánistán a Pákistán prodloužily příměří do mírových rozhovorů v Dauhá

Afghánistán a Pákistán prodloužily příměří do mírových rozhovorů v Dauhá

Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán.
před 1 hodinou
Národní skupina hackerů útočí z Íránu na evropské obranné a letecké firmy

Národní skupina hackerů útočí z Íránu na evropské obranné a letecké firmy

Hackerská skupina Nimbus Manticore podle bezpečnostní firmy Check Point útočí na evropské a blízkovýchodní obranné, telekomunikační a letecké firmy.
před 1 hodinou
Prezident bosenských Srbů dostal zákaz ve funkci, parlament jmenuje náhradníka

Prezident bosenských Srbů dostal zákaz ve funkci, parlament jmenuje náhradníka

Bosenská autonomní Republika srbská jmenuje prozatímního prezidenta. Poprvé tak oficiálně potvrdila, že odstoupí sesazený prezident Milorad Dodik.
před 1 hodinou
Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"

Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"

Mladý český útočník Jiří Kulich bojuje na začátku aktuální sezony NHL s náhlým propadem formy.
Další zprávy