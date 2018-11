Vandal posprejoval podobiznu umučeného kněze Toufara před domem, kde žil jeho mučitel

Neznámý vandal posprejoval červenou barvou podobiznu číhošťského kněze Josefa Toufara, která se minulý týden objevila na chodníku před domem jeho mučitele, příslušníka StB Ladislava Máchy. Obrázek Toufara vytvořil neznámý umělec poté, co deník Aktuálně.cz informoval před pár dny o Máchově úmrtí. Poničení vzpomínky zvedlo na sociálních sítích vlnu nevole. Někteří ale upozorňují, že červená barva dodala dílu další význam.

"Noční rudý sprejer chtěl asi poničit památku na statečného pátera, ale řekla bych, že teď je pomníček ještě výmluvnější. Člověka hned napadne, jak asi musel vypadat ubohý Toufar po estébáckém výslechu," napsala na Facebooku Lucie L., která fotografii posprejované podobizny zveřejnila.

Nenápadná připomínka kněze Toufara se před domem v pražské ulici Na Petřinách, kde dříve Mácha žil, objevila v polovině listopadu.

Styl knězova vyobrazení se zřetelně inspiroval dílem Otakara Duška, který podobné portréty Josefa Toufara a Jana Palacha v roce 2014 nasprejoval a připevnil na fasádu domu v Legerově ulici. Za komunismu se tam nacházelo sanatorium, které sloužilo zejména stranickým kádrům. Zároveň tam ale po bití a mučení 25. února 1950 zemřel Toufar a o 19 let později Jan Palach.

Tentokrát to však přímo Duškovo dílo není, ačkoli o něm dopředu věděl. "Mnou vytvořený portrét Josefa Toufara byl s mým svolením použit při gerila street artu na Petřinách. Další informace nejsem oprávněn vám sdělit," uvedl v krátkosti serveru Lidovky.cz proslulý medailér Dušek.

Někteří z komentujících upozorňují, že poničení dodalo podobizně širší význam. "Pokud to byl cíl poškodit, tak se to nepovedlo - naopak to ještě dostalo nový rozměr a přitáhlo pozornost kolemjdoucího," myslí si jeden z komentujících.

Brutální výslechy a mučení

Farář Toufar patří mezi první oběti komunistické diktatury. Dne 11. prosince 1949 se při jeho kázání v číhošťském kostele rozkýval a vychýlil oltářní křížek. Toufar byl poté unesen Státní bezpečností z číhošťské fary a bezmála měsíc brutálně vyslýchán a nucen k falešnému přiznání, že tento zázrak zinscenoval.

Toufarův mučitel Ladislav Mácha zemřel v 95 letech na konci září letošního roku. V roce 1950 jako velitel skupiny vyšetřovatelů sadisticky týral Toufara, který na následky mučení 25. února 1950 zemřel.

S důtkou od nadřízených pokračoval v kariéře až do pádu totality. V 90. letech byl odsouzen k pěti letům vězení, nakonec si však odseděl jen rok. Dožíval v ústraní v Českých Budějovicích, svou vinu až do smrti odmítal.

