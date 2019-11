Vandal poškodil pomník Bohumila Hasila, bratra Krále Šumavy. Nehoráznost, říká autor

Vandal poškodil pomník a pamětní desku Bohumila Hasila, jenž převáděl lidi přes Šumavu z komunistického Československa na Západ. Pamětní deska je umístěna na zdi hřbitova v Českých Žlebech na Prachaticku. Pomník je zhruba o kilometr dál, kde Hasila v září 1950 při jednom z přechodu hranic pohraničníci postřelili, Hasil zranění podlehl.

"Je to nehoráznost a zneuctění památky," řekl autor Hasilova pomníku Pavel Horešovský. Pomník tvoří kámen, na němž je umístěna bronzová deska s Hasilovým jménem a daty narození a úmrtí. "Vypadá to, jako když někdo desku poničil údery ostrou špičkou krumpáče," řekl Horešovský.

Pamětní desku na hřbitově v Českých Žlebech podle něj zase někdo postříkal sprejem a napsal k ní nápis "vrah". Případ vyšetřovala i policie. "Věc jsme museli odložit, protože pachatel nebyl zjištěn. Pokud by se objevily nové okolnosti, opět bychom se k případu vrátili," řekla policejní mluvčí Martina Joklová.

Bohumil Hasil byl starší bratr známějšího Josefa Hasila, jemuž se přezdívalo Král Šumavy. Na přelomu 40. a 50. let minulého století převáděl lidi z Československa na Západ. On i Bohumil se stali agenty americké zpravodajské služby. Josef Hasil zemřel v půlce listopadu ve věku 95 let.

Oba bratři převáděli lidi přes hranice s Německem v šumavské části. Bariéru mezi Československem a západní Evropou hlídali členové Pohraniční stráže. Někteří z nich tvoří spolek Klubu českého pohraničí, jenž usiluje o vybudování památníku pro pohraničníky socialistické armády v krušnohorském Cínovci.