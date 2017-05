Válka o papírny pokračuje: Svědek proti Rittigovi mohl firmu řídit jen týden, prý ji poškozoval

AKTUALIZOVÁNO před 52 minutami

Po pouhém týdnu zakázal Městský soud v Praze Vladimíru Sittovi jednat jménem papíren SPM - Security Paper Mill, dříve známých pod názvem Neograph. Odůvodnil to tím, že Sitta, který papírny zakládal a po mocenském boji je musel v roce 2012 opustit, svými kroky začal společnost poškozovat. Soud minulé pondělí vydal předběžné opatření, jímž Sittu jmenoval statutárním ředitelem poté, co původnímu řediteli Michaelu Brodovi vypršel mandát. Jenže Sitta jako první krok udělal to, že ve sporu, který s papírnami vede o neplatnost své výpovědi, chtěl vyměnit právníka papíren. Podle soudu tak chtěl ovlivnit spor s papírnami ve svůj prospěch a poškodit tak zájem firmy.

Praha - Je jediným nezpochybnitelným akcionářem společnosti. Tak minulé pondělí Městský soud v Praze odůvodnil předběžné opatření, jímž do funkce statutárního ředitele papíren SPM -Security Paper Mill ve Štětí vrátil Vladimíra Sittu. Ten totiž vlastní 7,5 procenta akcií společnosti. Majoritní podíl 92,5 procenta sice drží skupina Delta Capital, ale o jejich vlastnictví se vede spor. Svědčil proti Rittigovi, přišel o firmu. Soud ho teď znovu jmenoval ředitelem číst článek Jenže po pouhém týdnu mu soud zakázal jménem společnosti jednat. Odůvodnil to tím, že se této pozice snažil zneužít ve svém vlastním sporu, který s papírnami vede. S nimi se totiž několik let soudí, mimo jiné o neplatnost výpovědi. A při úterním jednání, kdy měl soud definitivně rozhodnout, jako čerstvě jmenovaný ředitel papíren chtěl změnit právního zástupce firmy. "Z pozice dočasně jmenovaného statutárního ředitele konal jednoznačně v zájmu svém na úkor zájmu společnosti," uvedla soudkyně Lenka Dolejšová, která tak toto pondělí Sittovi vzala pravomoc uzavírat za firmu jakékoliv právní ujednání. A zastupováním firmy pověřila Zdeňka Kůstku z managementu firmy. Ta původně jmenovala Sittu do funkce poté, co 23. dubna vypršel tříletý mandát statutárního ředitele Michaelu Brodovi, a firma se tak ocitla v bezvládí. Jmenován měl být do doby, než valná hromada zvolí nového ředitele. Válka s Rittigem "Soudkyně zjevně nepochopila situaci," reagoval Sitta, podle nějž je nejnovější rozhodnutí nezákonné. Sitta se chtěl funkce v papírnách ujmout a požádal, aby mu management předal dokumenty. Jenže ten to odmítl udělat a argumentoval novým předběžným opatřením, které Sittovy pravomoci zcela oklešťuje. "Bude to dlouhá bitva advokátů," předpovídá Sitta. Soud v kauze Neograph očistil svědky proti Rittigovi. Selhalo státní zastupitelství, řekla soudkyně číst článek Válka o papírny se vede již šestým rokem. A situace je čím dál nepřehlednější. Společnost - tehdy ještě pod názvem Neograph - zakládal a také řadu let vlastnil právě Sitta. Jenže v roce 2012 o majoritní podíl přišel. Je přesvědčen o tom, že to bylo vůli tomu, že se svým stejnojmenným synem upozornil na to, že jejich obchodní partner Jan Janků spolu s lobbistou Ivo Rittigem tunelují pražský dopravní podnik tiskem předražených jízdenek. Skupina kolem Rittiga totiž na jejich upozornění kontrovala trestním oznámením, po němž státní zástupkyně Dagmar Máchová Sittovým zablokovala hlasovací práva. A jejich partner Janků vzápětí svolal mimořádnou valnou hromadu, která navýšila základní jmění a Sittovy z papíren vyšachovala. Majoritním vlastníkem se v roce 2013 stal Michael Broda, blízký partner lobbisty Ivo Rittiga. A také majitel skupiny Delta, pro niž pracuje expremiér Petr Nečas. Státní zastupitelství selhalo Kvůli sporu o papírny skončili Sittovi i před trestním soudem. Jejich partner Janků je obvinil, že firmu tunelovali, a zpočátku mu dal zapravdu i Městský soud v Praze, byť prvoinstanční soudce Alexander Sotolář při odůvodnění rozsudku v září 2015 připustil, že jejich verze o odplatě ze strany Rittiga a spol. může být pravdivá. Rittigem jsem se vůbec nezabývala. Proč taky? diví se žalobkyně Máchová z kauzy Neograph číst článek "Nepochybným faktem je, že stíhání bylo iniciováno právníky z okolí Jana Janků a Ivo Rittiga, a je zřejmé, že se tak stalo v souvislosti s jízdenkami pro dopravní podnik," řekl Sotolář. "Je možné, že šlo o formu odplaty za zveřejnění vyvádění peněz z dopravního podniku," dodal. Vrchní soud je ale osvobodil s tím, že ve většině případů nemohlo jít o trestný čin. Soudkyně Kateřina Jonáková v rozsudku ostře zkritizovala státní zastupitelství, které prý selektivně vybíralo důkazy. "Mělo povinnost prověřit všechny případné trestné činy. Již samotná absence stíhání Jana Janků vzbuzuje otázku, jak korektně bylo trestní řízení vedeno," uvedla soudkyně, která jen jednu menší část z obvinění Sitty mladšího nechala znovu projednat u prvoinstančního soudu

