Vadí mu Babiš i vláda s KSČM, proto chce do Senátu. Ptejte se šéfa lidovců Bělobrádka

? Georg - Dnes 10:32 Dobrý den,



Já se Vás nechci zeptat na nic, protože mně absolutně nezajímáte.

? Pavel Pečinka - Dnes 10:28 Dobrý den,

proč jste vy a ostatní "demokratické strany"při hlasování o důvěře vlády neodešli ze sněmovny?

Nemusili by ji pak komunisté vyjádřit podporu.Myslím,že je to záměr.Za každou cenu mít nějaký "argument" jak tepat Babiše před volbami po volbách,prostě pořád Holt "bojovníci za demokracii",ale hlavně myslím,že křesťanské hodnoty jdou při vidině pohodlného a dobře placeného místečka v senátu stranou

Zdravím

? Markéta - Dnes 10:25 Včera se ve Sněmovně jednalo o přijetí 50 syrských sirotků, jak navrhla vaše europoslankyně Šojdrová. Z KDU-ČSL bylo v práci pouze 5 poslanců z 10. Pokud je to pro vás tak důležité téma, proč si na to neuděláte čas? Takto to vypadá jen jako populistické gesto před volbami, kdy chcete hrát na emoce lidí. Co měli důležitějšího na práci poslanci Bartošek, Bělobrádek, Čižinský, Golasowská a Mihola? Chcete tedy, aby Česko přijalo syrské sirotky nebo ne? Pokud ano, tak jste pro to včera moc neudělali.

? Karel - Dnes 10:25 Proč kazíte jméno strany lidmi typu Hermana, kterým jde jen o osobní prospěch? Nevěřím, že neznáte reakci veřejnosti na jeho chování

? Jaromír Strašil - Dnes 10:22 Pane doktore,

chcete do senátu. A proč už Vás rozmrzel parlament a Babiš v něm? Vy jako ČSL jste nevytvořili "hráz" proti Babišovu nástupu. Nechali jste si ČSSD upláchnout a tak Babiš má slepeneckou důvěru. Dneska cvičí se všemi represivními složkami, upevňuje postavení ve všech státních složkách a vy všichni jste mu jen pro smích a prču.

Je to špatná politika, která se vede. Když jste na dně, tak se musí slevit a jít i s nekamarády...

Takže raději se uklízíte do spolku vysloužilců a do klídku. Logický, tam je lépe a přečkám jako ve vatě....

? Ing. Pavel Bartovič - Dnes 10:22 Dobrý den pane předsedo.



Proč jezdíte na setkání sudetských němců? Chcete snad prolomit Benešovy dekrety? Není extrémně nebezpečné, když členové vlády ČR a bývalí ministři, např. vy a pan Herman, jezdí na Sudetoněmecké slavnosti, kde si bez uzardění a s klidným svědomím sednete do první řady na čestné místo vedle Bernda Posselta a právě Horsta Seehofera, jehož lobbing ve prospěch Sudeťáků je enormní a nedozírný? Připadá mi to, že jste pro tento stát větším nebezpečím než komunisti, kterými nás pořád strašíte.



Myslím si, že do parlamentu ani do senátu nepatříte. Měl by jste hájit zájmy české země a českých občanů, tak jak jste se zavázal při vstupu do poslanecké sněmovny a ne zájmy třetích stran a cizáků. S takovou Vás volit nebudu.

? Simona - Dnes 10:20 Dobrý den, souhlasím s vámi, že Sněmovna není žvanírna. Bohužel to ale nejde jen říkat, ale je nutné se tak i chovat. A když vidím, co tam předvádí poslanci Kalouskova tzv. Demokratického bloku, tak to jen žvanírna je. Místo předkládání zákonů to jsou neustálé estrády na téma konec demokracie, nový únor 48, nástup komunistů, Babiš je estébák, Čapí hnízdo, Okamura je nácek atd. Prosím vás, každý v ČR ví, že Babiš byl v StB, má Čapí hnízdo a střet zájmů v podobě vlastnictví médií. Někdo ho s tímto vědomím volil, někdo ne. Ale proč nám tyto věci sdělujete při každém sněmovním vystoupení k jakékoliv projednávané materii? To je skutečně od opozice jen žvanění.

? Stanislav Krejčík - Dnes 10:14 Dobrý den, pane Bělobrádku,

proč ten Senát radši nezrušit? Není to jen žvanírna pro vysloužilý politiky? Nechcete radši být ve Sněmobně? Díky, fandím Vám, ale volit vás nemůžu, u nás kandiduje ten "váš hodný" Okamura, ale nevím no, jestli mu to dám.

Díky

? Nováková - Dnes 10:14 Dobrý den.

Nejlépe senát zrušit a peníze posílat na migranty.Děkuji

? Jiří - Dnes 10:14 Pane Bělobrádku, myslíte si, že důvod tlačit se do nové funkce z ideologických důvodů je pro voliče dnes rozhodující? Neměl by být hlavním důvodem provádět politiku v prospěch občanů bez ohledu na politické a náboženské přesvědčení? Děkuji za odpověď.

? Parik Boháč - Dnes 10:09 Dobrý den



Můžete mi vysvětliv Váš obrat? Nedávno jste byli s Babišem ve vládě téměř jedna ruka. Když nejste u lízu tak jste proti? Jinak jsem rád, že jste procitli a netáhnete s Babišem za jeden provaz jako nedávno. Je toto Vaše chování dáno tím, že lidovci šli vždy po moci jako slepice po flusu?



Děkuji

? Honza - Dnes 10:06 Dobrý den pane předsedo,

Křesťanští demokraté jsou mi sympatičtí jako strana, která reprezentuje a prosazuje hodnoty křesťanství. Nicméně postrádám nějakou jasnou vizi, která by dala straně tah na branku v moderní době a učinila z ní význmanou politickou sílu v zemi. Možná se to mohlo podařit spojením se starosty, ale potom co to nevyšlo zůstala KDU ČSL stranou potácející se na hranici 5 %. Můj dotaz zní - chystáte nějaký restart, nový směr, vizi pro budoucnost, která by KDU mohla posunout dál? Zdá se mi, že dosavadní stav není dlouhodbě udržitelný.

Děkuji

? Petr Zwikirsch - Dnes 10:00 Dobrý den.Proč chcete do Senátu?Vzdáváte "boj" v poslanecké sněmovně? Rozumnější by odchod Váš i celé strany do ústraní nebo se zrušit.Protože jste za svou éru nic kladného pro lid ČR nedokázali.